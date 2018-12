BIS varuje před vstupem ruského kapitálu do Česka a čínskými špiony

Bezpečnostní informační služba (BIS) varuje před skrytým vstupem ruského kapitálu do českých soukromých firem. Ruští investoři se totiž podle tajné služby dostávají přes nastrčené bílé koně nebo vlastnické struktury v daňových rájích k citlivým státním zakázkám. BIS upozorňuje také na sílící špionážní aktivity Číny. Dokumenty Praha 10:38 3. 12. 2018 (Aktualizováno: 11:28 3. 12. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle BIS Rusko těží z velké diplomatické mise v Praze (sídlo ruské ambasády, ilustrační foto) | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

BIS to konstatuje ve výroční zprávě, kterou zveřejnila v pondělí. Česko by podle tohoto dokumentu mělo lépe zkoumat konečné vlastníky firem hlásících se do státních tendrů.

„Často za nimi stojí bývalí příslušníci ruských zpravodajských služeb, kteří se schovávají za nastrčené české občany či v zahraničí ukryté společnosti. Takové firmy získávají i státní zakázky včetně silových resortů. V tomto prostředí se totiž objevují i lidé spojení s korupčními kauzami a právě oni se můžou stát snadno vydíratelnými,“ řekl k tomu Radiožurnálu mluvčí BIS Ladislav Šticha.

Pro Českou republiku je tak podle něj rizikem kromě ohrožení jejích ekonomických zájmů také špionáž.

Kyberútoky a Rusko

Nejvýraznějším případem kyberšpionáže byl loni podle BIS dlouhodobý útok na poštu ministerstva zahraničních věcí (MZV). Na resort směřoval i další útok, u kterého je z dostupných informací zřejmé, že byl součástí hackerských kampaní s původem v Rusku. Při nejrozsáhlejším útoku hackeři systém narušili nejpozději začátkem roku 2016 a do odhalení o rok později měli přístup k 150 schránkám zaměstnanců, odkud kopírovali e-maily včetně příloh. Získali tak údaje vhodné pro další útoky a seznam možných cílů napříč státními institucemi, uvádí BIS.

Na Černínský palác směřoval i útok, při kterém se hackeři od prosince 2016 snažili uhádnout přístupové údaje do několika set schránek „hrubou silou“. „Z veškerých učiněných zjištění je zřejmé, že se jednalo o kyberšpionážní kampaně Turla pocházející od ruské zpravodajské služby FSB a APT28/Sofacy, která se připisuje ruské vojenské zpravodajské službě GRU,“ konstatovala BIS. Oba incidenty na MZV spolu zřejmě nesouvisely.

V rámci kampaně APT28/Sofacy zaznamenala BIS i narušení e-mailů osob spojených s ministerstvem obrany či armádou. Útočníci zřejmě nezískali utajované informace, dostali se ale k citlivým a osobním údajům.

Podnikání v Česku

Před ruskými zpravodajskými aktivitami proti České republice přitom BIS varuje dlouhodobě. Popsaný systém skrytého ruského kapitálu za českými firmami obchodující se státem přitom podle výroční zprávy do dlouhodobé hybridní strategie ruských zpravodajských služeb zapadá.

Podle výroční zprávy BIS se příslušníci ruských tajných služeb na našem území v loňském roce oproti minulosti soustředili více na aktivní pronikání do českého prostředí.

„Českým problémem však je, že pro stromy nevidíme les. Koncept hybridního konfliktu je založen na komplexním využití všech vlastních dostupných vojenských a nevojenských nástrojů, ale i nástrojů či možností, které nabízí protistrana, např. svoboda slova,“ uvádí k tomu BIS ve výroční zprávě.

Dezinformační weby

BIS shrnuje také informace o špionážních aktivitách v Česku. Rusko podle ní při své zpravodajské činnosti v zemi těží z velké diplomatické mise v Praze i lehkovážného přístupu politiků a státních zaměstnanců k interním informacím.

Rusko podle zprávy využívá v Česku svou obvyklou hybridní strategii zacílenou proti Severoatlantické alianci a Evropské unii, jejíž součástí jsou i tzv. dezinformační weby. BIS v jejich případě zdůrazňuje, že za nimi většinou stojí Češi a slouží jen jako „kouřová clona“ odvádějící pozornost od jiných zásadních součástí strategie.

Rusko se podle BIS v Česku orientuje zejména na vlivové operace a vědomé i nevědomé vytěžování českých zdrojů. „Pokračoval ruský extenzivní přístup k využívání nedeklarovaných zpravodajských důstojníků využívajících diplomatického krytí,“ uvedla BIS.

Špionáž krytá diplomacií

Češi při styku s ruskými diplomaty čelí hrozbě nevědomého kontaktu se zpravodajským důstojníkem, což představuje riziko při spojení s „lehkovážným přístupem českých občanů, zejména politiků a státních zaměstnanců, k neutajovaným, ale interním, neveřejným informacím“.

Důsledkem situace podle BIS je, že protistrana již akutně nepotřebuje krást utajované informace, pokud od většího počtu zdrojů získá dost neutajovaných. BIS připomíná velikost ruské diplomatické mise a její vysokou „promořenost“ osobami spojenými se zpravodajskými službami. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v listopadu uvedl, že Česko jedná s ruským velvyslanectvím o počtu diplomatů v Praze a o omezení počtu diplomatických aut, která má ambasáda registrovaná.

Čínská špionáž

Kromě toho BIS konstatuje, že v Česku loni výrazně vzrostla intenzita činnosti čínských zpravodajců působících pod diplomatickým krytím. Nátlakové metody k prosazování čínských zájmů však využívali i kariérní diplomaté, upozorňuje kontrarozvědka. Čínský přístup je z toho důvodu podobně hybridní jako v případě Ruska.

Čína se podle BIS snaží prostřednictvím „českých entit“ narušit jednotnou politiku Evropské unie. Zpravodajsky Číňané cílí na české silové resorty a klíčové sektory, jako jsou energetika, telekomunikace, finance, logistika, zdravotnictví a špičkové technologie. Věnují se také ekonomické a vědeckotechnické špionáži.

Podle BIS se Čína v loňském roce méně soustředila na ovlivňování, naopak více aktivit směřovala do zpravodajského pronikání. „V roce 2017 BIS nezaznamenala posilování čínských zpravodajských kapacit v rámci diplomatické mise v České republice. Výrazně však vzrostla intenzita zpravodajské činnosti čínských zpravodajců působících v Česku pod diplomatickým krytím a zpravodajská činnost proti českým cílům vedená z Číny," uvádí zpráva.

Zpravodajskou činnost podle BIS vykonávají i někteří důstojníci působící v různých delegacích, které přijíždějí do Česka. „S ohledem na vysokou intenzitu čínské zpravodajské činnosti v Česku pokládá BIS riziko vystavení českých občanů čínskému špionážnímu zájmu v Číně za extrémně vysoké,“ píše kontrarozvědka.

Čínská strategie se podle BIS podobá hybridnímu přístupu Ruska.