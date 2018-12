Šéf BIS Koudelka: Jsme úspěšní, v aktivitách jsme zabránili desítkám ruských a čínských zpravodajců

„Bezpečnostní informační služba ještě nikdy nebyla tak silná a úspěšná jako nyní.“ Šéf BIS Michal Koudelka tak v pátek reagoval na prohlášení prezidenta Miloše Zemana. Ten ve čtvrtek na televizi Barrandov uvedl, že v dokumentech zpravodajců za dobu svého mandátu nenašel žádné důkazy o konkrétních ruských nebo čínských špionech v Česku. Podle Koudelky však zamezili činnosti desítek čínských a ruských „zpravodajských důstojníků“. Praha 12:38 7. 12. 2018 (Aktualizováno: 13:28 7. 12. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel Bezpečnostní a informační služby Michal Koudelka | Foto: Petr Horník / Právo | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Máme za sebou mimořádně úspěšné období spolupráce s bezpečnostními složkami v České republice i řadu úspěchů ve spolupráci se zahraničními partnery,“ uvedl šéf BIS Koudelka v úvodu prohlášení, které zveřejnil na webu.

‚Možná to chce méně chodit pařit na ruskou ambasádu.‘ Politici reagují na Zemanovu kritiku BIS Číst článek

Zpravodajci podle něj v posledních pěti letech „zamezili desítkám ruských a čínských zpravodajských důstojníků v jejich činnosti, buď nedoporučením udělení akreditace, nebo jejich odchodem tzv. tichou cestou.“

BIS podle Koudelky předává svým zákonným adresátům, tedy prezidentovi i členům vlády, stovky zpráv o své činnosti. Jako příklad uvádí kauzu Skripal, kdy české úřady vyhostily trojici ruských zpravodajců, či rozbití ruské zpravodajské sítě u nás.

„Naše zákonné adresáty jsme například počátkem letošního roku informovali, že se nám podařilo úspěšně rozbít zpravodajskou síť jedné z ruských zpravodajských služeb působící na našem území a zcela tak ochromit její činnost,“ uvádí Koudelka.

Obavy z muslimské komunity

Koudelka dále upozorňuje, že čeští zpravodajci mají výsledky i v oblasti boje proti terorismu. „Byla to právě BIS, která po několik let monitorovala působení imáma Samera Shehadeha v České republice i jeho postupnou radikalizaci a následně v součinnosti s NCOZ přispěla k jeho zadržení.“

„BIS odvádí profesionální práci a mám se službou jen dobré zkušenosti. Vláda ani výbory Sněmovny neměly za uplynulé období k její práci žádné výhrady.“ Andrej Babiš (ANO) (premiér)

„V této souvislosti by však bylo nešťastné vyvolávat neopodstatněné obavy z české muslimské komunity, která je v tuto chvíli klidná a neradikalizovaná,“ doplnil šéf zpravodajců.

Podle Zemana totiž BIS údajně selhává i v odhalování islámských teroristů na českém území. Prezident navíc loni v lednu uvedl, že v Česku se „potlouká jistý člověk z Magrebu, který je důvodně podezřelý ze spolupráce s teroristickými islámskými organizacemi.“ BIS i ministerstvo vnitra tehdy uvedly, že nemají informace o teroristické hrozbě.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček nyní prohlášení Koudelky označil za „mimořádně závažné, pokud ředitel BIS fakticky vystupuje v roli politika a snaží se ovlivňovat dění na politické scéně.“

Podle Ovčáčka je Česko demokratickou zemí a nevládně v ní jakákoli tajná služba. „Pan prezident si samozřejmě váží všech kvalitních pracovníků BIS, kteří pracují pro svou vlast a ctí principy demokracie a svobody,“ doplnil.

Zpravodajci jako „čučkaři“

Výroční zprávu za rok loňský rok BIS zveřejnila v pondělí. V dokumentu upozorňuje mimo jiné na ruskou špionáž v Česku. „Pokračoval ruský extenzivní přístup k využívání nedeklarovaných zpravodajských důstojníků využívajících diplomatického krytí,“ uvedla. Rusko podle zprávy využívá hybridní strategii, jejíž součástí jsou i dezinformační weby.

Zpráva BIS přehledně: ruská a čínská špionáž skrytá za diplomatickými pasy, kyberútoky i syrští bojovníci Číst článek

Pod diplomatickým krytím u nás podle BIS operovali i čínští špioni. Čína se podle ní snaží prostřednictvím „českých entit“ narušit jednotnou politiku Evropské unie. Cílí na resorty zabývající se energetikou, telekomunikací, financemi, logistikou a zdravotnictvím.

Prezident Zeman však výroční zprávu označil za „plácání“ a zpravodajce za „čučkaře“, tedy neúspěšné lidi nebo žabaře. „Když budou plácat o tom, že se to tady hemží ruskými a čínskými špiony a přitom za šest let nedokázali jednoho jediného špiona chytit, tak je to plácání, ale pro méně informované lidi je to plácání docela přesvědčivé,“ podotkl.

Činnost BIS prezident kritizoval také s odkazem na neveřejnou část dokumentů, kde by podle svých slov očekával konkrétní důkazy. „Už šest let čtu zprávy BIS. Za tu dobu jsem v nich nenašel žádný konkrétní údaj o tom, že by se podařilo odhalit byť jednoho jediného ruského nebo čínského špiona,“ řekl ve čtvrtek prezident Miloš Zeman na TV Barrandov.