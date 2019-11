Odposlechy zpravodajských služeb by mohla policie použít jako důkazy u soudu, schválila vláda

Informace, které získají zpravodajské služby, by v budoucnu mohly být použitelné u soudu jako důkazy. Počítají s tím novely trestního řádu a zákona o policii, které schválila vláda. Novela má pomoci při dokazování závažných trestných činů, u kterých je sazba vyšší než deset let vězení. Návrh teď míří do Sněmovny.

