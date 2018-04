iROZHLAS_1: 12 měsíců, 20 932 příspěvků, 138 online reportáží, 156 citovaných zpráv a kauz

Je to už rok, co se redakcí zpravodajského serveru Českého rozhlasu nesla zvláštní hatmatilka.

„Wysiwig s assety je nestabilní.“

„Admin je pomalý, probíhají migrace.“

„Pozor, další deploy!“

Většině těch hlášek rozuměl jen náš projektový manažer Jiří Špaček a programátor Jan Pospíšil. Jen za prvních patnáct dubnových dní každý z nich odpracoval 160 hodin. Oba se během spouštění projevili jako zenoví mistři, a to navzdory tomu, že soupiska chyb neboli bugů měla několik desítek řádků.

Ale nakonec se vše podařilo: iROZHLAS.cz odstartoval oficiálně 18. dubna 2017.

Poporodní bolesti ale brzy odezněly a my jsme popřeli staré internetové pravidlo: když na nový design webových stránek nadává jen polovina čtenářů, lze to označit za úspěch. V případě iROZHLAS.cz však stížnosti nedorazily. Naopak. V prvních dnech sklízel jen a pouze pochvalné čtenářské recenze.

Ano, nový zpravodajský server Českého rozhlasu se uměl narodit. Krátce po jeho startu vypukla aféra Přibil, která nabourala důvěryhodnost médií ze svěřenského fondu Andreje Babiše. A co víc - i v Česku se začalo vážně mluvit o dezinformacích.

Luxus si chceme odpracovat

Jsme si vědomi, že na zpravodajský trh jsme vstoupili s nemalou výhodu; nemusíme se honit za kliky, nepodřizujeme obsah inzertním plochám, máme zázemí veřejnoprávního média. Ten luxus si však chceme odpracovat. Nabízíme za to hodnotu, která se ve světle fenoménu fake news pomalu stává nedostatkovým zbožím - spolehlivé a nestranné zprávy.

Za uplynulých dvanáct měsíců jsme publikovali 146 původních zpráv a kauz, které citovala velká zpravodajská média (servery, které se živí monitoringem zpráv, nepočítáme). Celkem jsme vydali 20 932 příspěvků a 138 online reportáží, přičemž ty volební jsme plnily i čtyři dny (přehled klíčových textů si můžete připomenout ZDE).

Vedle rychloobrátkového zpravodajství děláme analytickou žurnalistiku, která jde do hloubky a snaží se popsat a vysvětlit změny ve společnosti. Zvláště záležet jsme si dali před poslaneckými i prezidentským volbami, kdy jsme čtenářům nabídli komplexní servis. Mezi jinými jsme pro web zpracovali audiovizitky tří stovek regionálních lídrů, které zpovídali kolegové v regionech. Zkrátka: pouštíme se do projektů, které by v soukromých médiích těžko hledaly místo.

Veřejnou službu chápeme i jako kontrolu věcí veřejných, a proto se kupříkladu systematicky věnujeme hospodaření parlamentních stran či důsledně sledujeme největší současné korupční kauzy.

Za ten rok jsme si stačili znepřátelit i premiéra v demisi Andreje Babiše, který iROZHLAS.cz - bez důkazů a argumentů - označil za "antibabišovský server" (což mimochodem učinil vzápětí poté, co citoval z našeho staršího článku, který referoval o podivných stycích šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína). Do téhle a vlastně ani jiné škatulky se však nenecháme vmanévrovat: našim oborem je zpravodajství, nikoliv politika a aktivismus.

Premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO během tiskové konference k situaci kolem generální inspekce citoval z loňského textu serveru iROZHLAS.cz | Zdroj: ČT24.cz

Nezapomínáme ani na naši hlavní misi, a sice doručit obsah se značkou Český rozhlas i lidem, kteří neloví informace v éteru, ale na internetu. A to se - alespoň soudě podle rekordní návštěvnosti během lednových prezidentských voleb - začíná dařit.

Současně s obsahovou kvalitou dbáme i uživatelskou přivětivost: naši mobilní verzi jsme vybrousili tak, aby čtenářům při surfování na cestách ukrajovala co nejméně dat. Sázka na "mobile first" se vyplatila už krátce po startu: v létě 2017 už více než polovina čtenářů přišla na iROZHLAS.cz z mobilních zařízení a od té chvíle měsíc co měsíc podíl "mobilních" návštěvníků roste.

S ročním výročím jsme spustili kampaň na naši mobilní verzi. Pokud nás sledujete právě prostřednictvím chytrého telefonu, nabídneme vám rychlejší přístup. Současně jsme spustili novinku - archiv, v němž si čtenáři mohou najít, o čem se psalo v posledních těméř dvaceti letech. Zkrátka hledáme nové cesty, experimentujeme, inovujeme.

12 měsíců, to je ovšem stále batolecí věk. Chybujeme a snažíme se z každého renoncu poučit. Bez zpětné čtenářské vazby však uvázneme. Dejte nám proto prosím vědět, co na iROZHLAS.cz podle vás schází, co přebývá, co máme vylepšit.

Buď napište na irozhlas@rozhlas.cz, anebo na sociálních sítích použijte hashtag #iROZHLAS_1.

Děkujeme, děkujeme, děkujeme. Začali jsme teprve v dubnu a v @Kristalovka jsme díky Vašim hlasům získali 7. místo v kategorii online zpravodajství a třetí místo jako Projekt roku! Za co? Mrkněte sem >> https://t.co/WLj3o1tyBo pic.twitter.com/9otxjoDsaG — iROZHLAS.cz (@iROZHLAScz) 30. listopadu 2017