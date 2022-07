Výběr z médií: více infekční klíšťata, konec sdílení houbařských lokalit i potíže s vlky

V Česku roste počet onemocnění encefalitidou a boreliózou. Důvodem je podle Mf Dnes počasí i větší počet výletů do přírody. Houbařské skupiny na facebooku se rozhodly, že už nebudou zveřejňovat místa, kde houby rostou, píší Lidové noviny. Snaží se tím chránit přírodu a houbařské lokality. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:44 16. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Významné facebookové skupiny věnující se houbaření se rozhodly, že už nebudou zveřejňovat místa, kde houby rostou (ilustrační foto) | Foto: Jiří Špaček | Zdroj: Český rozhlas

Mf Dnes

Klíšťata jsou více infekční. V Česku roste počet onemocnění encefalitidou a boreliózou. Všímá si toho Mf Dnes. Může za to počasí i to, že mnohem víc lidí oproti loňskému roku směřuje do přírody – třeba za sportem nebo turistikou. Hygienici tak předpokládají, že počet onemocnění bude dál růst.

Rekordní počet klíšťat v Brně. Jejich zvýšená aktivita se dá vysvětlit počasím, říká vědkyně Číst článek

Lidové noviny

„Utajme lidem, kde rostou houby. Ochráníme les!“ Takový je titulek sobotních Lidových novin. Významné facebookové skupiny věnující se houbaření se rozhodly, že už nebudou zveřejňovat místa, kde houby rostou. Na sociálních sítích už ani nechtějí sdílet fotky košíků plných hub. Houbaři budou tato pravidla dodržovat kvůli ochraně přírody a cenných houbařských lokalit.

Regionální Deník

Někteří studenti autoškoly se učí řídit ve starých autech. K těm patří i vozy z přelomu milénia. Tématu se věnuje Regionální Deník. Zatímco je počet hodin nutných pro absolvování výcviku daný zákonem, vybavení nebo stáří vozidla je čistě na rozhodnutí autoškoly. Nutností je jen namontovat do vozu druhé ovládání pro instruktora. Podmínky ministerstvo dopravy měnit nechce.

Právo

Farmáře na Jablunkovsku trápí vlci, kteří útočí na stáda ovcí. Věnuje se tomu deník Právo. Vlčí smečka tam stáda decimuje už několik týdnů v řadě. Důvodem jsou podle pracovníků Hnutí DUHA vlčata. Vlci teď útočí častěji, aby mláďata uživili.