Výběr z médií: obavy z třetí světové války, neefektivní obrana proti raketám i další zastropování cen

V českém tisku se v pátek dočtete, že více než polovina Čechů si myslí, že by válka na Ukrajině mohla přerůst ve světovou válku, píše Mf Dnes. Podle deníku E15 pak Česko nemá efektivní obranu proti raketám, hlavně proti těm balistickým. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:04 18. listopadu 2022

E15

Česko nemá efektivní obranu proti raketám. Všímá si toho páteční deník E15 v reakci na střelu, která dopadla v úterý na území Polska. Podle deníku není Česko vybavené hlavně proti balistickým raketám, a to už od devadesátých let minulého století. Armáda má sice protiletadlové raketové systémy 2K12 KUB, takzvané Tři prsty smrti byly ale zastaralé už v 80. letech dvacátého století.

Lidové noviny

V Česku se šíří plané neštovice, píší Lidové noviny. Podle Státního zdravotního ústavu se jimi letos nakazilo už víc než 50 tisíc lidí, tedy zhruba osmkrát víc než loni. Nemocí trpí především děti, dospělých je jen desetina.

Mf Dnes

Češi se obávají třetí světové války. Vyplývá to z průzkumu agentury Median, o kterém píše Mf Dnes. Víc než polovina obyvatel si myslí, že by válka na Ukrajině mohla přerůst ve světový konflikt. Podle zhruba třetiny dotázaných se to ale zřejmě nestane, jistá si tím jsou jen čtyři procenta Čechů.

Hospodářské noviny

Platovým rozdílům mužů a žen mají zabránit nová pravidla, upozorňují páteční Hospodářské noviny. Zavést je má nová směrnice Evropské unie, podle které by měli zaměstnanci znát průměrnou mzdu na stejné pozici. S takovým nápadem ale firmy nesouhlasí. České ženy podle dat Evropského institutu pro rovnost pohlaví vydělávaly loni v průměru o víc než 16 procent méně než jejich kolegové na stejné pozici. Řada z nich to ale vůbec netuší.

Právo

Zastropovat ceny energií chtějí v Česku i velké firmy, píše deník Právo. Některé tuzemské podniky už kvůli drahým energiím plánují na zimu odstávky výroby, jiné chystají výrobu omezovat. Stávající podpora státu podle nich nestačí. Zastropované ceny mají domácnosti, živnostníci a malé a střední firmy. Těch velkých - nad 250 zaměstnanců - se podpora netýká.