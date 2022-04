Rozšíření obvinění. V počítači muže stíhaného za podporu proruských separatistů bylo dětské porno

Kriminalisté rozšířili obvinění třiašedesátiletému muži, kterého před rokem začali stíhat kvůli podpoře proruských separatistů na Ukrajině. Kromě podpory a financování terorismu nově čelí vyšetřování z šíření dětské pornografie. V jeho počítači totiž policisté nalezli citlivé fotografie malých dětí. Praha 6:00 14. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Když dotyčné kriminalisté zatýkali, udělali u nich i domovní prohlídky. Třiašedesátiletému muži zabavili počítač (ilustrační foto) | Foto: Derek Croucher / Alamy | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Dne 5. 4. 2022 rozhodl policejní orgán u jedné fyzické osoby o rozšíření trestního stíhání, a to pro spáchání přečinu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií podle § 192 odst. 1 trestního zákoníku,“ potvrdil bez dalších podrobností žalobce Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Radiožurnál a server Aktuálně.cz jeho identitu zná, vzhledem k citlivosti případu ale nebudou jméno zatím zveřejňovat.

Ještě před začátkem letošní ruské invaze, loni v dubnu, kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili z podpory terorismu celkem pět lidí. Konkrétně viní členy extremistického spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír, že vyslali bojovníka na ukrajinský Donbas, aby se naučil zacházet s výbušninami, zbraněmi a nebezpečnými látkami. Po návratu měl podle jejich představ vycvičit další vojáky, aby byli připraveni, kdyby se v Česku konala nespecifikovaná revoluce.

Když dotyčné kriminalisté zatýkali, udělali u nich i domovní prohlídky. Třiašedesátiletému muži zabavili počítač, na kterém následně našli dětské porno.

Vyslechl otázku a zavěsil

„Jedná se o trestnou činnost, která byla zjištěna při vyhodnocování věcí zajištěných při domovních prohlídkách, nikoliv o trestnou činnost, které by se obviněná osoba dopustila po zahájení trestního stíhání v loňském roce,“ upřesnil Bílý.

Obviněný muž nechtěl nic komentovat. Vyslechl si pouze otázku a následně zavěsil. Když mu reportéři zavolali znovu, zvedl telefon jeho syn. Ten pak odkázal jen na otcova advokáta Dana Dvořáčka. Ale ani ten se nechtěl k případu vyjadřovat.

„Jak je vám nepochybně známo, jsem jako advokát vázán mlčenlivostí stran skutečností, o nichž jsem se dozvěděl v rámci poskytování právních služeb. To je vše, co vám k věci mohu sdělit,“ uvedl.

Jak už Radiožurnál a server Aktuálně.cz už dříve informovaly, mezi stíhanými je například šéf spolku a bývalý podplukovník Armády České republiky Ivan Kratochvíl, který v minulosti psal také příspěvky pro dezinformační web Sputnik či pro Parlamentní listy. Například Severoatlantickou alianci v nich označoval za teroristickou organizaci. Spolek má být navíc podle serveru Manipulátoři napojen přímo na ruské tajné služby.

Ostatně Kratochvíl měl za minulého režimu blízko k ruským tajným službám. Před rokem 1989 byl aktivním agentem vojenské kontrarozvědky, složky komunistické Státní bezpečnosti. Měl krycí jméno Veterán a za udávání dokonce dostával odměny, uvedla nedávno Česká televize.

„Zachovaly se vlastnoruční zprávy. To všechno ukazuje na to, že šlo o aktivního, vědomého spolupracovníka. Nebyl to nějaký speciální agent, ale spíše normální udavač, který mohl spoustu lidí přivést do neštěstí,“ uvedl tehdy pro ČT badatel Radek Schovánek.

Další stíhanou v případu je elektromechanička Andrea Krulišová, která ve spolku zastávala funkci „náčelnice štábu.“ Podle obvinění dokonce mluvila o tom, že „by napadli nějakou elektrárnu a způsobili black out.“ Krulišová to označila za nesmysl.

Dalším obviněným je důchodce Vladimír Štádler a pravoslavný kněz Přemysl Hadrava. Zvlášť pak kriminalisté obvinili bývalého profesionálního vojáka, dnes dělníka na skládce Miloše Ouřeckého. Všichni vinu už v minulosti popřeli a s obviněním nesouhlasí.

Obviněným hrozí až 15 let za mřížemi, některým z nich dokonce až dvacetiletý trest, jelikož jsou stíháni kromě podpory terorismu i za jeho financování. Podle policie finančně podporovali teroristy, třeba šéf spolku Kratochvíl spolu s Štádlerem, kteří poslali na podporu českých separatistických bojovníků 33 tisíc rublů, podle loňského kurzu zhruba 10 tisíc korun. Kněz Hadrava ukrajinské bojovníky během let 2019 až 2020 podpořil hned třikrát.