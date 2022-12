Výběr z médií: omezování zubních pohotovostí, nárůst investorů a nový typ regionálních tramvají

Zubní pohotovosti nestíhají a kvůli vysoké poptávce nabízejí pohotovostní ošetření i některé soukromé ordinace, píše Deník N. Přibývá útoků na úředníky, někteří se kvůli pronásledování bojí chodit do práce, upozorňují Lidové noviny. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:48 16. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zubní pohotovosti nestíhají, některé kraje je musí rušit nebo omezovat (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Deník N

Zubní pohotovosti nestíhají, některé kraje je musí rušit nebo omezovat. Mnozí pacienti za péčí musí cestovat i stovky kilometrů do Prahy. Upozorňuje na to Deník N. Kvůli vysoké poptávce nabízejí pohotovostní ošetření i některé soukromé ordinace, lidé za něj ale musejí zaplatit pohotovostní poplatek a další náklady podle ceníku. Ošetření tam tak pacienty vyjde i na několik tisíc korun.

Lidové noviny

Jedna z úřednic černošického úřadu má už rok a půl strach chodit do práce. Loni v srpnu ji totiž začal pronásledovat partner klientky, které nechala odebrat řidičský průkaz. Pracovnici vyhrožoval a jednou ji dokonce sledoval až k jejímu domu. Tématu se věnují páteční Lidové noviny. Upozorňují, že útoků na úředníky přibývá.

E15

Počet investorů v bankách letos rekordně roste, píše deník E15. České banky zaznamenaly příliv peněz nejen na spořicích účtech, ale taky v investičních produktech. Lidé ve snaze zachránit své peníze před inflací investují třeba do dluhopisů a podílových fondů.

Mladá fronta dnes

Speciální typ tramvají by mohl nahradit některé regionální spoje, na kterých jezdí zastaralé motorové vlaky. Plánuje to ministerstvo dopravy. Téma rozebírá deník Mladá fronta dnes. Podle něj České dráhy nemají za staré motoráky náhradu kvůli přísným bezpečnostním normám. Nově by tak některé vlaky mohly nahradit takzvané vlakotramvaje, které by cestující dopravily na hranici většího města, kde by následně sjeli do klasické tramvajové sítě.