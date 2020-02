Návštěva psychologa a den na polygonu. Ministerstvo řeší, jak zpřísnit podmínky pro mladé řidiče

Řidičský průkaz na zkoušku a přísnější výuka v autoškolách. To jsou návrhy ministerstva dopravy, kterými chce přimět mladé řidiče k bezpečnější jízdě. Podle policejních statistik zavinili řidiči do 24 let loni každou jedenáctou dopravní nehodu. Nováčci za volantem jsou často nepozorní a největší problém mají s dodržováním rychlosti. Praha 7:03 9. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mladí řidiči by mohli mít místo 12 bodů pouze 6 bodů. | Foto: Tomáš Adamec | Zdroj: Český rozhlas

Podle změněného bodového systému, který má vláda dostat ke schválení letos na jaře, by měli začínající řidiči v prvních dvou letech po získání řidičského průkazu jen 6 bodů. Zkušení řidiči jich mají 12.

Začátečníci by proto mohli o oprávnění přijít už po jednom vážnějším přestupku. Stát chce ještě letos zpřísnit také výuku i závěrečné zkoušky v autoškolách - podporuje třeba návrh, aby žadatelé o řidičský průkaz měli na závěrečné zkoušky jen tři pokusy.

„Měli bychom na konci mít filtr té přípravy řidiče, který je rozumně nastavený a nikoliv nastavený tak, že ten řidič to několikrát zkouší, až tedy to řidičské oprávnění dostane,“ potvrzuje šéf BESIPu Tomáš Neřold.

Podle předsedy sněmovního podvýboru pro dopravu Martina Kolovratníka z hnutí ANO by se opatření týkalo jen malého procenta lidí. „Týká se to relativně malého množství neúspěšných lidí, odhadujeme to kolem pěti procent, ale toto množství poměrně výrazně zatěžuje celý systém. Kapacitně velmi vytěžuje jak autoškoly tak i ty komisaře. Takže třikrát a dost, poté by musela být ta zkouška nová,“ řekl Kolovratník.

Psycholog a polygon

Na zpřísnění podmínek se podílela kromě BESIPu také policie nebo Asociace autoškol. Ta navrhuje podobný systém, jako mají v Rakousku.

„Do roka od získání řidičského oprávnění se musí podrobit ještě té druhé fázi vzdělání řidiče, kde každý řidič skupiny B se potká s dopravním psychologem. Další část se skládá z jednodenního praktického ježdění na polygonu,“ upřesňuje místopředseda asociace Aleš Horčička.

S tím ale některé autoškoly nesouhlasí. Uzavřených výcvikových okruhů je totiž v Česku jen osm. Žáci by tak museli na zkoušky složitě dojíždět, vysvětloval už dříve Českému rozhlasu majitel jedné autoškoly Karel Lebr.

„Určitě by to nemohlo být tak, že já tady pošlu svého zaměstnance a žáka třeba na polygon do Mostu. To by ten žák nezaplatil a ten učitel je tady od toho, aby učil a ne se toulal po republice,“ namítá Lebr.

Novinky ještě letos

Podle šéfa BESIPu Tomáše Neřolda ale ještě není jasné, jakým modelem se Česko nakonec nechá inspirovat

„Rakouská cesta má svoje přínosy. Ten pozitivní dopad je v Rakousku zdokumentován, ale není to zdaleka jediný model. Máme tady jiný model v Holandsku, který také úspěšně funguje, jiný v Británii, který je čistě sankční, takže těch inspirací je tu více. Chceme si udělat jejich přehled a na jejich základě připravit návrh, který dobře vyhoví podmínkám v Česku,“ uvedl.

Odkdy by mohly novinky v autoškolách platit, zatím ministerstvo dopravy ani Asociace autoškol neupřesnily. Shodli se jen na tom, že nová pravidla chtějí prosadit ještě letos.