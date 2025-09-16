Zpronevěra 403 tisíc korun. Vedení Přerova se připojilo k trestnímu řízení na ředitelku školy v Předmostí
Vedení Přerova se rozhodlo připojit k trestnímu řízení v kauze údajné zpronevěry na Základní škole Jana Amose Komenského v místní části Předmostí. Podle webu radnice policie v případu zahájila v květnu trestní stíhání vůči bývalé ředitelce školy Věře Zapletalové. Od ledna 2018 do začátku roku 2023 se měla obohatit o nejméně 403 tisíc korun. Zapletalová to odmítá komentovat.
Radní města na svém pondělím zasedání určili výši náhrady škody, která škole měla vzniknout. „Způsob, jakým měla být škoda způsobena, nebylo možné odhalit běžnými kontrolním mechanismy. K jejímu odhalení byly potřeba nástroje, které má k dispozici pouze policie,“ vysvětluje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
Zapletalová pro Český rozhlas Olomouc uvedla, že se k tématu nebude vyjadřovat. Na škole už nepůsobí, město na její místo vypsalo výběrové řízení a od srpna má škola v Předmostí novou ředitelku.
Město v úterý informace včetně jména ředitelky zveřejnilo také na svých webových stránkách. Podle zástupců radnice se ředitelka údajně obohatila nejméně o 403 000 korun od ledna 2018 do ledna 2023.
„Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nebylo možné dříve poskytovat žádné informace, aby nedošlo k maření vyšetřování. Policii od počátku poskytujeme součinnost,“ uvedl radní Jakub Navařík (ODS). Podle zástupců radnice město v celém procesu postupovalo s maximální pečlivostí a opatrností.
Na škole panovala od loňského roku napjatá atmosféra. Podle Přerovského deníku o odvolání ředitelky usilovali delší dobu rodiče žáků, kterým vadil odliv pedagogů, ale i přehlížení problémových jevů a šikany na škole. Nespokojení rodiče kvůli tomu předali už dříve městu petici s více než stovkou podpisů, kontrolu zde na konci loňského roku prováděla také školní inspekce.