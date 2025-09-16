Zpronevěra 403 tisíc korun. Vedení Přerova se připojilo k trestnímu řízení na ředitelku školy v Předmostí

Vedení Přerova se rozhodlo připojit k trestnímu řízení v kauze údajné zpronevěry na Základní škole Jana Amose Komenského v místní části Předmostí. Podle webu radnice policie v případu zahájila v květnu trestní stíhání vůči bývalé ředitelce školy Věře Zapletalové. Od ledna 2018 do začátku roku 2023 se měla obohatit o nejméně 403 tisíc korun. Zapletalová to odmítá komentovat.

Přerov Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Frýdlantská Základní škola speciální dokončila rekonstrukci staré budovy

Bývalá ředitelka školy v Přerově měla zpronevěřit 403 tisíc (ilustrační foto) | Foto: Kateřina Hartmanová | Zdroj: Český rozhlas

Radní města na svém pondělím zasedání určili výši náhrady škody, která škole měla vzniknout. „Způsob, jakým měla být škoda způsobena, nebylo možné odhalit běžnými kontrolním mechanismy. K jejímu odhalení byly potřeba nástroje, které má k dispozici pouze policie,“ vysvětluje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.

Přehrát

00:00 / 00:00

Bývalá ředitelka školy v Přerově měla zpronevěřit 403 tisíc. K trestnímu stíhání se přidalo vedení města

Zapletalová pro Český rozhlas Olomouc uvedla, že se k tématu nebude vyjadřovat. Na škole už nepůsobí, město na její místo vypsalo výběrové řízení a od srpna má škola v Předmostí novou ředitelku.

Město v úterý informace včetně jména ředitelky zveřejnilo také na svých webových stránkách. Podle zástupců radnice se ředitelka údajně obohatila nejméně o 403 000 korun od ledna 2018 do ledna 2023.

„Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nebylo možné dříve poskytovat žádné informace, aby nedošlo k maření vyšetřování. Policii od počátku poskytujeme součinnost,“ uvedl radní Jakub Navařík (ODS). Podle zástupců radnice město v celém procesu postupovalo s maximální pečlivostí a opatrností.

Na škole panovala od loňského roku napjatá atmosféra. Podle Přerovského deníku o odvolání ředitelky usilovali delší dobu rodiče žáků, kterým vadil odliv pedagogů, ale i přehlížení problémových jevů a šikany na škole. Nespokojení rodiče kvůli tomu předali už dříve městu petici s více než stovkou podpisů, kontrolu zde na konci loňského roku prováděla také školní inspekce.

Lenka Kratochvílová, job, ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme