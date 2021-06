Autobus, v němž seděla, zdemolovalo tornádo. Dcera bojuje o život, rodiče uklízejí zničený dům

Zničený dům je to poslední, co teď zajímá Irenu Mackovou z Moravské Nové Vsi. Její 14letá dcera Silvie zůstala v autobusu, který zdemolovalo tornádo a leží v kritickém stavu ve vídeňské nemocnici. Reportáž Moravská Nová Ves 6:15 28. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Irena Macková, jejíž dcera Silvie bojuje v nemocnici o život. | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Tvrdou zkouškou prochází rodina Mackových z Moravské Nové vsi. Nejen že jejich dům zničil přírodní živel, mnohem horší je osud 14leté Silvie. Když udeřilo tornádo, seděla v autobusu, který vítr odhodil o třicet metrů a totálně zdemoloval. Záchranáři našli Silvii ve tmě až po několika hodinách, transportovali ji do nemocnice ve Vídni a je v kritickém stavu. Na pomoc rodině se třemi dětmi je zřízené konto na portálu Donio.cz.

„Dcera komunikuje jenom očima, nesmí hýbat hlavou, má zlomené tři krční obratle. Ráno jsem přijela z Vídně, teď je tam její otec. Uvádí ji do umělého spánku, dostává silné léky proti bolesti,“ říká Irena Macková.

Stojí v kuchyni prvního patra domu, který nemá střechu ani strop. Před sluncem a deštěm chrání obydlí modrá plachta.

„Nejhorší jsou nohy, na jedné Silvince chybí tkáň, druhá je několikrát zlomená. To bude nejtěžší, aby se naučila znovu chodit, to je na dlouhé měsíce. Musíme udělat i bezbariérový přístup do domu,“ vysvětluje překotně pohledná světlovlasá žena, která pracuje ve školní jídelně. Vedle stojí sestra Miloslava, vypadá jako dvojče, jen kdyby nebyla tmavovlasá a o rok mladší. „Pomáháme celá rodina, Irena teď bydlí u nás v Lanžhotě.“

Dům Mackových přišel při bouři o střechu. | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Zdraví dětí je nejdůležitější

Do patra přichází nejstarší dcera, osmnáctiletá Viktorie, studentka gymnázia. Patnáct jejích spolužáků okamžitě přijelo a celý víkend pomáhalo odklízet trosky. Tři ženy se dívají na dvůr, kde nakládá zbytky suti do kontejneru partner sestry Marek Šudla.

„Vidíte, že Irča neví, co má dělat dřív. Chodí tu sem tam, snaží se pomoct, ale brečí. Ona vnitřně brečí. Je to tragédie, ano, všechno tohle je tragédie, ale zdraví dětí je nejdůležitější.“ Energický muž ukazuje na střechu. „Tohle nějak uděláme, to je jen majetek.“

Irena Mackových má ještě čtyřletého syna Marka. Dcera Viktorie, studentka třetího ročníku gymnázia, se rok lečí s onkologickým onemocněním. Konto na pomoc rodině zřídil sbírkový portál Donio.cz.