Průstřely hrudníků i psychický šok. Většina zraněných z filozofické fakulty je mimo ohrožení života

Záchranáři po čtvrteční střelbě u filozofické fakulty rozvezli do pražských nemocnic 25 zraněných lidí. Někteří podle oslovených mluvčí utrpěli střelná poranění hrudníku, jiní byli v psychickém šoku. Drtivou většinu z nich se lékařům podařilo stabilizovat a zůstávají mimo ohrožení života. Jednotky pacientů již doktoři propustili do domácího léčení. Aktualizováno Praha 10:44 22. 12. 2023 (Aktualizováno: 11:01 22. 12. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Střelec na filozofické fakultě zranil 25 lidí | Foto: Anna Boháčová | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

Střelec z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy usmrtil 13 lidí a dalších 25 zranil. Pacienty rozvezly sanitky v rámci aktivovaného traumaplánu do několika pražských nemocnic.

ONLINE: ‚Vytvořit podmínky k udržitelnému zastavení bojů.‘ OSN má na stole nový návrh rezoluce Číst článek

Sedm zraněných, kteří byl převezeni do Fakultní nemocnice v Motole, se nyní nachází ve stabilizovaném stavu. „Čtyři případy byly těžké. Jednalo se o průstřely hrudníků, byl tam průstřel femorální tepny, další dvě pacientky by dnes (v pátek) měli vyvádět z umělého spánku,“ mluvčí nemocnice Jana Krejčí Merxbauerová.

I přes to, že některá zranění jsou závažnějšího charakteru, by se podle ní dalo říct, že jsou všichni mimo ohrožení života. „Zvládli jsme to velice profesionálně, jsme sehraný tým,“ rekapituluje.

Dalších sedm pacientů odvezli záchranáři i do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, tři byli ve vážném stavu a čtyři vyžadovali operaci. I tam by už všichni měli být podle mluvčí Terezy Romanové ve stabilizovaném stavu, tři z nich zůstávají na oddělení ARO.

Tři oběti střelby zůstávají v Nemocnici na Bulovce. Nemocnice Na Františku hlásí čtyři zraněné. V obou nemocnicích jsou pacienti podle informací Radiožurnálu ve stabilizovaném stavu. Lékaři tam hospitalizovali také účastníky střelby kvůli psychickému šoku. Dva pacienty již večer podle mluvčí Lucie Krausové propustili do domácího léčení.

Jednoho zraněného ze tří propustili také ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.