V nemocnicích zůstává po střelbě v Praze většina zraněných. ‚Všichni jsou stabilizovaní,‘ říká mluvčí

Nejvíc z nich je v Motole - šest žen a jeden muž. „Většina je už po operaci a všichni jsou stabilizovaní. Jsou samozřejmě stále v naší péči, zůstávají na JIP, dvě slečny jsou na ARO,“ říká Radiožurnálu mluvčí nemocnice Jana Krejčí Merxbauerová.

Nic takového jsme nezažili, podporu potřebují i sami záchranáři, říká psycholog z posttraumatického týmu Číst článek

Další zranění jsou v nemocnici na Vinohradech, Bulovce a Všeobecné fakultní nemocnici.

Lidé, kteří byli při čtvrteční střelbě a ještě si nevyzvedli své věci, to mají podle rektorky Univerzity Karlovy Mileny Králíčkové udělat až ve středu 27. prosince, a to od osmi do dvanácti hodin.

„Věci nejsou na filozofické fakultě, převezeny byly na právnickou fakultu,“ upozorňuje rektorka Králíčková.

Další informace univerzita pravidelně aktualizuje na svém webu. Na pomoc přeživším a také pozůstalým už lidé vybrali přes 40 milionů korun. Většinu přes web darujme.cz.