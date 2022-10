,Když nebude mít přístroje na dýchání, tak co?‘ Novela má chránit zranitelné klienty, její podoba je nejasná

Životní funkce jim pomáhají zajistit přístroje, a bez elektřiny je tak jejich zdraví v přímém ohrožení. Takzvaní zranitelní zákazníci by mohli získat jistotu nejvýhodnějšího tarifu na energie. Dodavatelé elektřiny by měli navíc zákaz je odpojit ze sítě. I to by mohla umožnit změna energetického zákona. Úpravu už několik měsíců chystá ministerstvo průmyslu a obchodu. Komu konkrétně pomůže a zda bude platit už letošní zimu, ale stále není jisté. Praha 22:08 5. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na elektřinu má Anna i polohovací postel, zvedák, pulzní oxymetr na měření kyslíku v krvi, vozík a plošinu | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Pro brzy třiadvacetiletou Annu Hlavicovou je elektrický ventilátor nezbytný k přežití. „Mám spinální muskulární atrofii prvního typu, což je onemocnění, kdy postupně přestávají fungovat veškeré svaly v těle,“ vysvětluje Anna. „Mám ventilátor, který za mne dýchá.“

K životu každý den potřebuje i další elektrické přístroje - odsávačku a kašlacího asistenta. „Když je člověk zahleněný, odkašle si sám přirozeně. To ale Anička nedokáže a potřebuje na to přístroj,“ vysvětluje její matka Jana. Na elektřinu má Anna i polohovací postel, zvedák, pulzní oxymetr na měření kyslíku v krvi, vozík a plošinu.

Rostoucí ceny elektřiny rodina podle Jany Hlavicové zatím zvládá. „Zálohy jsou vysoké, ale zatím nám finance stačí,“ popisuje. „Bohužel ale může přijít situace, kdy už to finančně nebudeme zvládat.“

Právě lidi, jako je Anna, by mohla chystaná novela chránit mimo jiné před odpojením od sítě, když nebudou mít na zaplacení elektřiny.

Povinnost chránit zranitelné

Česko mělo definici a ochranu zranitelných zákazníků podle evropské legislativy zavést nejpozději do poloviny loňského roku. To ale resort průmyslu a obchodu pod vedením tehdejšího ministra Karla Havlíčka z hnutí ANO nestihl.

V jiných unijních zemích už ochrana zranitelných zákazníků funguje, upozorňuje právnička Eliška Beranová z neziskové organizace Frank Bold. Konkrétní způsob podpory se ale podle ní liší.

„V právní analýze pro Hnutí Duha doporučujeme zvážit zejména zavedení příspěvku na energie určeného některým skupinám zranitelných zákazníků například seniorům nebo povinnosti nabízet zranitelným zákazníkům nejvýhodnější cenový tarif,“ vypočítává Beranová seznam možných opatření.

Pro brzy třiadvacetiletou Annu Hlavicovou je elektrický ventilátor nezbytný k přežití | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Unijní státy mají povinnost přijmout alespoň nějaké opatření, které má zranitelné zákazníky chránit. Evropská legislativa navrhuje třeba pomoc s úspornými opatřeními nebo zabezpečení nezbytných dodávek energií.

Podle Beranové by zákaz odpojení zranitelných zákazníků z distribuční soustavy měl platit alespoň po dobu zimních měsíců od listopadu do března. „Případně i absolutní zákaz odpojení těch zranitelných zákazníků, pro které je přístup k elektřině otázkou života a smrti,“ popisuje další možnosti Beranová.

Definice zranitelného zákazníka má být součástí návrhu novely energetického zákona, ve které budou hlavně upravená pravidla pro komunitní energetiku. Vláda má předlohu podle ministerstva průmyslu a obchodu dostat do několika týdnů.

Zatím ale stále není jasné, kdo přesně by do definice energeticky zranitelného zákazníka spadal. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje, aby to byli právě zdravotně znevýhodnění lidé, kterým by omezení dodávek elektřiny mohlo způsobit vážné problémy.

S rezortem průmyslu jedná taky ministerstvo práce a sociální věcí, které chce do definice zahrnout domácnosti ohrožené energetickou chudobou, pokračuje ministr Marian Jurečka z KDU-ČSL: „Například lidé, kteří jsou závislí na příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení nebo mají nějaký stupeň invalidity.“

Jurečka zároveň dodává, že je ale připravený shodnou se i na užší definici navázané právě na zdravotní závislost na dodávkách elektřiny. V právní analýze pro Hnutí Duha nezisková organizace Frank Bold doporučuje naopak širší vymezení, do kterého by patřili třeba i senioři například nad 65 let.

Kdo je zranitelný zákazník?

Politici současné vládní koalice podporu zranitelným zákazníkům od jara opakovaně slibovali. Potřební lidé by podle dřívějších vyjádření měli mít například automatický nárok na energie za nižší cenu.

„Je pro nás důležitá definice energeticky zranitelného zákazníka. Protože mi můžeme do budoucna přes tento úsporný tarif dopravovat podporu více adresně,“ zmiňoval například ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela za hnutí STAN v září.

Podle právničky Elišky Beranové ve chvíli, kdy dojde k mimořádnému nárůstu cen energií, je to podle ní jednodušší řešení, než změna výše příspěvku na bydlení, kterým se zatím česká vláda snaží růst cen elektřiny a plynu pro ohrožené skupiny kompenzovat.

„Příspěvek na bydlení pokrývá širší spektrum nákladů, zatímco příspěvek na energie pro zranitelného zákazníka je zacílenější, využije se pouze a výhradně na platbu účtu za energie,“ vysvětluje Beranová. Díky definici zranitelného zákazníka podle ní zavedly zvláštní energetický tarif třeba Francie nebo Irsko.

Pomoc se zaplacením vysokých cen energií by přivítala i Anna Hlavicová a její matka Jana: „Určitě by to byla jistota v tom, že mám na výdaje, které jsou spojené s jejím životem. V momentě, kdy nebude mít přístroje, které ovládají dýchání, tak co? Nebude dýchat? Tak potom končíme.“