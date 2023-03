Zřícenina Vítkův Hrádek u Lipenské přehrady je bez správce, Přední Výtoň hledá nového provozovatele

Přes 30 tisíc turistů ročně se odtud kochá pohledem na Alpy a Lipenské jezero. Nejvýše položená česká zřícenina Vítkův Hrádek je teď ale bez správce a zahájení hlavní sezony je tak nejisté. Spolek přátel Vítkova Hrádku, který se o ni 25 let staral, dostal od Přední Výtoně výpověď z nájmu kvůli chybějícímu stavebnímu povolení na obnovu vyhlídkové plošiny. Obec vypsala výběrové řízení na nového provozovatele. Vítkův Hrádek 12:38 19. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zřícenina Vítkův Hrádek hledá nového provozovatele | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

„Spolek plošinu opravil pod vedením statika. Neměli ale všechny dokumenty potřebné k vydání stavebního povolení. Stavební úřad ve Vyšším Brodě se déle než rok nedočkal od správců památky dodání stavebního ani statického posudku. Proto nám jako obci nařídil odstranit stavbu. My se teď snažíme do 1. května získat dodatečné stavební povolení, abychom mohli plošinu zlegalizovat a zahájit sezonu,“ říká starosta Přední Výtoně Pavel Gabriš.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nejvýše položená česká zřícenina Vítkův Hrádek je teď bez správce

Uzavřená zůstane nadále pravá strana plošiny, která je v havarijním stavu. „Tady je potřeba dořešit kompletní rekonstrukci. To už bude na nových provozovatelích,“ vysvětluje Gabriš.

O vypovězení nájmu pro Spolek přátel Vítkova Hrádku se jednomyslně shodlo zastupitelstvo obce. Právě kvůli chybějícímu stavebnímu povolení a porušení nájemní smlouvy.

Mluvčí spolku Pavel Kroneisl ale porušení nájemní smlouvy odmítá a říká, že mají také všechny potřebné dokumenty k rekonstrukci plošiny.

„Stavební povolení na samotnou stavbu plošiny jsme samozřejmě měli už před 25 lety, kdy jsme ji začali budovat. Na rekonstrukci jsme měli posudky statika a máme je k dispozici ve svém stavebním deníku. Statik se po opravě jasně vyjádřil, že levá a prostřední strana jsou provozuschopné. Na pravou stranu kvůli havarijnímu stavu nedoporučil vstup. Tu už jsme opravit nestihli. Bohužel nám v prosinci zemřel dlouholetý kastelán Ladislav Tulek, který se o památku průběžně staral celý rok, a pak jsme dostali výpověď,“ popisuje Kroneisl.

Vedoucí stavebního úřadu ve Vyšším Brodě Tibor Ďureje ale podotýká, že stavební povolení je na takovou rekonstrukci nutné. Nebo si provozovatelé měli po dokončení prací o dodatečné stavební povolení požádat.

Do obnovy šlo přes 20 milionů korun

Spolek přátel Vítkova Hrádku dostal za 25 let zříceninu do podoby, jak ji v současnosti znají turisté. Do obnovy šlo přes 20 milionů korun.

„Museli jsme celý prostor nejdřív vyčistit. Tam byla drť do patra a půl a čtyřicetileté nálety. To jsme museli všechno vyčistit. Pak jsme udělali plošinu, šenk, posezení, kasu, přístupové schody a tak dále,“ vzpomíná Kroneisl.

Zříceninu hradu Brníčko nedaleko Zábřehu obklopuje lešení. Historické zdivo části paláce je narušené Číst článek

Starosta Pavel Gabriš oceňuje, že spolek dokázal z ruiny vybudovat jedno z největších turistických lákadel celého regionu. Podotýká ale, že i vzhledem k vyššímu věku už správci nedokázali plnit všechny povinnosti. Proto chce, aby Vítkův Hrádek převzala mladá krev.

Obec už vyvěsila na úřední desce záměr pachtu Vítkova Hrádku. Nabídky bude vyhodnocovat 24. března. „Nový nájemce by nejprve provozoval zříceninu do konce roku. Pokud by se osvědčil, tak mu obec prodlouží smlouvu na dalších deset let,“ vysvětluje Gabriš.

Cenu nájmu má nabídnout nový správce, podmínkou je pouze kauze ve výši 50 tisíc korun. Obec má připravené i nouzové řešení, pokud by se nikdo nepřihlásil, nebo by nesplnil podmínky výběrového řízení. „Vítkův Hrádek se 1. května rozhodně otevře, i kdyby se prozatím o provoz měla starat samotná obec,“ dodává Pavel Gabriš.