Před více než čtyřmi lety se s ní zřítila lávka v Troji. Až nyní překonala strach a přešla její náhradu

Soudy ani po více než čtyřech letech neurčily viníka zřícení lávky v Praze-Troji. Konstrukce spadla do Vltavy 2. prosince 2017, zranění při tom utrpěli čtyři lidé. Ačkoliv překonala nejčernější možné prognózy, vážné následky má dodnes například paní Olga. Zásadní krok k vlastnímu uzavření hrozivého příběhu udělala. Vůbec poprvé se odhodlala do Troji vrátit, i když už na novou lávku. Praha 17:12 9. ledna 2022

„Dvakrát jsme byli pod lávkou a nikdy jsem nenašla odvahu na ni vstoupit, na tu novou, takže dneska je to poprvé, co jdu,“ svěřuje se Olga pro Radiožurnál po prvních pár metrech na dřevěné podlaze nové trojské lávky.

„Prostě jsem si řekla, že už musím překonat některé bloky a překážky, že to takhle nejde.“

Opřená je o hůl a kromě přátel ji doprovází také partner Petr, další ze zraněných při zřícení lávky.

Zdánlivě to vypadá, že se Olga k prvnímu kroku moc přemlouvat nemusela.

„Je to lepší, protože je to jiný. Je tma, naštěstí. A je to z druhé strany, než jsme šli tenkrát. Je stejná zima, jako byla tenkrát, teda co říkali. Zatím, jak se blížíme k řece, mi to úplně nejde...,“ líčí své dojmy.

Je to tím, že se blížíme k místu, kde se s ní lávka propadla? „Já si to hlavně nepamatuju. Vzbudila jsem se za 14 dní v nemocnici, ale stalo se to až na konci na protější straně, spadli jsme na ostrov.“

Podle paní Olgy se ji podařilo lávku přejít i díky tmě a jiným podmínkám, než které panovaly během zřícení původního mostu

I přes hrůzné zážitky, vážná zranění - a z nich vyplývající omezení - je usměvavá, veselá a působí spokojeným dojmem. To je podle ní zásluha třeba kamaráda Pavla, který vycházku na lávce zorganizoval. Sama by prý nešla.

„Je to otázka mentality, silné vůle. Tu Olga má. Chuť žít a být tady je veliká. A za tu dobu, co se vídáme po tom pádu - ten úsměv je stejný. Všichni máme radost. Je to zázrak a motivace pro lidi překonávat věci, které nejsou někdy jednoduché,“ poukazuje Petr.

Přestože se Olga na začátku obávala, zda most zvládne přejít, najednou je na jeho konci. „Vždyť jsme to prokecali. Ale nemyslete si, že to nevím. Vím, že to jdeme! Nedýchá se mi dobře, mám trochu stažené vnitřnosti,“ popisuje své pocity.

Zatímco Olga mohla s partnerem a přáteli přípitkem oslavit úspěšný přechod po lávce, soudní určení viníka neštěstí má pokračovat 20. ledna.

Jednání muselo být už několikrát odročeno, jelikož se omluvil klíčový soudní znalec Jaroslav Marek. Naposledy už mu soud omluvenku ani neuznal. Na přímé telefonické dotazy ohledně další účasti Marek odpovídat nechtěl.

Pro Olgu prý ale výrok soudu není zásadní. „Řekla bych, že pro mě je důležitější dnešek, než to, jak dopadne soud. To, že jsem nakonec našla odvahu přejít novou lávku, že je to pro mě takový bod zlomu. A že tím tak můžu ten případ nějak uzavřít.“

Nakonec zvládla s úsměvem přejít novou trojskou lávku i zpátky. Znovu už se tam ale prý asi nevydá.