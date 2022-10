EET zvýšila moc státu, říká předseda Podnikatelských odborů. ‚Udělala podnikání moderní,‘ míní podnikatel

„Elektronickou evidenci tržeb je třeba zrušit definitivně a bez náhrady,“ uvádí v Pro a proti předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek. Restauratér a člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Luboš Kastner rušení EET nevítá. „Mohla být zachována aspoň jako dobrovolná.“

Podle Bábka ale EET přinesla pouze negativa.

„Nepřinesla nic z toho, co veřejnosti slibovala. Žádné peníze navíc, za které by se postavily školky, hřiště nebo nemocnice, jak pan Babiš sliboval.“

„EET ale naopak přinesla zvýšení moci státu nad podnikáním a podnikateli, 250 tisíc kontrol za tři roky, což je nehorázné číslo. Vzala nám miliardy, které museli vydat podnikatelé i stát do jejího zřízení.“

Restauratér ale žádné problémy s EET nevidí. „Z devadesátkového podnikaní to pomohlo udělat podnikaní moderní, zodpovědné. Ale souhlasím, že se nevyužil plný potenciál projektu.“

„Dochází k cirkulaci neoficiálních plateb a to se samozřejmě mnohým podnikatelům líbí.“ Luboš Kastner

„Dochází k cirkulaci neoficiálních plateb a to se samozřejmě mnohým podnikatelům líbí, protože to bylo typické pro 90. léta a já chci jít moderním směrem, nechci se vracet. Vadí mi návrat k platbám v hotovosti, což má jediný záměr. Navíc kromě pár podnikatelů nikdo EET nechtěl úplně zrušit,“ tvrdí Kastner.

„Sitauce je opačná,“ namítá Bábek. „Pan Kastner to převrátil. EET podporuje jen vedení Hospodářské komory a dalších sdružení, ne její členové, většina jich naopak elektronické pokladny nechce. To můžu doložit průzkumy.“

„Elektronická evidence byla zpolitizována,“ upozorňuje Kastner. „Buď se přihlašujete k panu Babišovi, nebo na druhou stranu. Faktická potřeba podnikatelská je ale taková, že potřebujete podnikání rozvíjet a bez EET dochází bohužel k cirkulaci neoficiálních plateb. Potřebujeme se ale profesionalizovat, podnikat moderně.“

„Motivace optimalizace tržeb nebo znesnadnění toho, aby na ně stát viděl, je tu obrovská. Pojďme si tedy říci, co nám zaručí rozvoj a profesionalitu do budoucna, jinak tu budeme mít trh, kde se bude odpovídat na otázky, zda chcete účet, nebo nikoli. A to nechceme,“ shrnuje Luboš Kastner.

„EET podporuje jen vedení Hospodářské komory a dalších sdružení, ne její členové.“ Radomil Bábek

Šedá ekonomika je prý v Česku na stejné úrovni jako v Německu nebo Švédsku.

„A doufám, že pana Kastnera dobře poslouchali členové jeho organizace, protože obrázek, který zde o českém podnikání vykreslil, je obrázek o podvodnících, mafiánech a o tom, jak tu všichni podvádějí, což není pravda,“ ujišťuje Radomil Bábek.

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu. Moderuje Karolína Koubová.