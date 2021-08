Zrušení kojeneckých ústavů nebude problém. Klíč je v úřednících na kraji, myslí si Richterová

Poslanecká sněmovna rozhodla o faktickém zrušení takzvaných kojeneckých ústavů. Schválila totiž pozměňovací návrh, který zakazuje do ústavů umisťovat děti do tří let věku. Bude k dispozici dost pěstounů? Proč Piráti blokují hlasování o zpřísnění výplaty sociálních dávek? A jaké změny v kampani chytají? Hostem Tomáše Pancíře ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byla první místopředsedkyně České pirátské strany Olga Richterová. Praha 20:32 6. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olga Richterová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Říkáte, že pozměňovací návrh nakonec prošel velkou většinou. Na druhé straně tomu předcházela velká debata. Hlavním argumentem těch, kteří byli proti tomu, je to, že u nás není dostatek pěstounů. Jste si jistá, že jich v Česku je dost, aby bylo možné dodržet ten zákaz umisťování malých dětí do kojeneckých ústavů?

Já vám odpovím malou oklikou. Tuto otázku jsem si kladla sama a na vlastní oči jsem chtěla vidět, jak to v kojeneckých ústavech vypadá. V roce 2018 jsem začala jezdit a hned jsem navázala kontakt s mnoha pěstouny a pěstounskými organizacemi, abych viděla, jak to vypadá v praxi. Z řady věcí jsou tiskové zprávy, právě k náhradní rodinné péči jsme měli i velikou konferenci.

Je vidět, že na jedné straně se řada kojeneckých ústavů transformovala a jsou to dnes menší zařízení, kde je několik dětí s velice vážným postižením, potom tam rodiče dávají své postižené děti na odlehčující pobyty a že ta zařízení poskytují podporu nezletilým maminkám, které jsou z dětských domovů. Část zařízení se tedy transformovala a kraje, které to dělají, dokázaly snížit na minimum počet malých odebíraných dětí. Děti, které jsou nechtěné, můžou jít do adopce a zájemců o ně je hodně.

Vy říkáte, že v některých krajích to funguje. Máte ale jistotu, že do 1. ledna roku 2025 to bude fungovat v celé republice?

Viděla jsem, že klíč je v úřednících na kraji – jakým způsobem systematicky podporují zájemce o pěstounskou péči, podporují biologické rodiny…

Pardon, vy myslíte, že když se schválil ten zákon, tak úředníci v krajích, kde nejsou tak daleko, zrychlí?

Ano, právě na tomhle to chci ukázat. Dobrá praxe z mnoha krajů naší země se bude muset přenést i na těch pár zbývajících. Velký kojenecký ústav už máme jen v Mostě a Plzni. Těch 228 dětí, z nichž se dvě třetiny vrací do svých původních rodin, je číslo na celou republiku a číslo, pro které ti pěstouni jsou. Akorát se musí zlepšit mezikrajová spolupráce, musí být větší podpora pro zájemce o pěstounskou péči, je tam řada i takového odrazování ze strany některých krajů.

