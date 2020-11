S hlasováním pro snížení daní by měl přícházet i návrh na úspory, říká ekonomický expert ODS

Poslanci v noci na pátek schválili zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z příjmu, podle Národní rozpočtové rady tak státní rozpočet přijde o více než 80 miliard korun ročně. Je to ze strany vlády neuvážený krok, který prospěje pouze majetnějším občanům a opomíjí nízkopříjmové skupiny obyvatel? Nebo jde o dobrou zprávu pro všechny? Ekonomický expert ODS poslanec Jan Skopeček byl hostem Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:29 20. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Skopeček | Foto: Prokop Havel | Zdroj: Český rozhlas

Pojďme k rozpočtu pro rok 2021. Vy jste před chvílí řekl, že nemáte jistotu a nevíte, jak se zachovají poslanci hnutí ANO, jestli podpoří vaše návrhy škrtů. To znamená, že připouštíte, že je možné, že to zvýší deficit státního rozpočtu. Já tady mám před sebou aktuální newsletter Institutu Václava Klause, tam je váš článek, ve kterém mimo jiné píšete: „Deficit samozřejmě zaplatíme my všichni, naše děti a děti našich dětí vyššími daněmi v budoucnu, případně vyšší inflací a tím, že rozpočtové prostředky budou místo do potřebnějších oblastí a veřejných statků směřovány na platby úroků a splátek státního dluhu.“ To jsou vaše slova z konce října. Jak se stane, že necelý měsíc po tom, co toto napíšete, hlasujete pro něco, co může ten bezprostřední deficit zvýšit o 100 miliard korun?

V tom ale není žádný rozpor. Já znovu říkám, že problém veřejných financí vidím na výdajové straně a že považuji české daně za vysoké.

Ale vy jste v noci nehlasovali o škrtech na té druhé straně. Vy jste teď odhlasovali, že se sníží daně, tedy že veřejné rozpočty přijdou o 120, možná 130, možná 150 miliard.

Já přece nemůžu v politice fungovat tak, že budu mít před sebou na stole program, bod, se kterým jsem šel do voleb, a nebudu pro něj hlasovat jenom proto, že si budu říkat, že se může stát, že někteří jiní kolegové z jiných politických stran prostě nebudou mít dost schopností šetřit.

Pardon, ale když prosazuji to, že se sníží daně, neměl bych mít předtím jistotu, že to nebude zvyšovat deficit, pokud tady píšu o tom, jak je deficit škodlivý?

Ale já nestanovuji pořadí jednání jednotlivých bodů v Poslanecké sněmovně. My jsme otevřeli jednání o rozpočtu, já jsem od prvních okamžiků vyzýval k mnohem větším úsporám ve státním rozpočtu, avizoval jsem to ještě před tím, než jsme hlasovali.

To je pravda, ale nikdy to neprošlo. Kam tím mířím; jestli je zodpovědné od vaší strany odhlasovat takovýto propad státních příjmů bez toho, že máte jistotu, že se bude škrtat na druhé straně, v situaci, kdy reálně hrozí, že se zvýší schodek veřejných financí o více než 100 miliard.

Ale já budu hlasovat pro úspory. Já bych rozuměl vaší výtce, kdybych snižoval daně a říkal vám tady, že nepočítám s tím, že bych jednak sám aktivně ty úspory hledal a přicházel s pozměňujícími návrhy, nebo kdybych pak na půdě Poslanecké sněmovny takové změny nepodpořil. Já garantuji a slibuji, že podpořím úspory i od autorů z jiných politických stran, pokud to budou úspory rozumné.

Ale přece ode mě nemůžete chtít, abych měl něco, co chci dlouhodobě prosadit, myslím si, že je to smysluplné i v současné ekonomické situaci, že to pomůže krizí postiženým lidem, a že bych si pak řekl: ‚Aha, tak já tu možná budu mít kolegy, kteří za dva měsíce nebudou schopni pro něco hlasovat, tak já radši pro ten svůj bod hlasovat nebudu.‘ Ne, já hlasuju pro svůj bod a zároveň přicházím s jasnými konkrétními návrhy na úspory a budu přesvědčovat celou Poslaneckou sněmovnu, aby ty úspory přijala.