Zrušte Green Deal, vyzývá europoslanec Knotek. Nerudová: To je nápad ekonomického analfabeta

Ranní Plus Praha 19:06 27. února 2025

Ondřej Knotek (ANO) a Danuše Nerudová (STAN)

Zástupci průmyslové skupiny Europe Aluminium návrhy ocenili. Paní Nerudová, jsou tyto zprávy povzbudivé i podle vás?

Nerudová: Jsem optimistická, ale jen mírně. Je to jen text, ne legislativní návrh. Vidím ale tři pozitiva – dokument explicitně zmiňuje jadernou energii. Je tam podpora moderních technologií a inovací. A je tam náznak dlouhodobých smluv na zkapalněný zemní plyn.

Za negativa považuji, že tam není zmíněno směřování k jednotnému kapitálovému trhu. Dalším je, že Komise naznačila, že bude rozvolňovat pravidla pro státní podporu. Budeme tu stále mít období, kdy evropský průmysl bude čelit vysokým cenám elektrické energie, protože jednostranně spoléháme na to, že situaci vyřeší zkapalněný plyn.

Pane Knotku, jsou podle vás v dohodě návrhy, které mohou pomoci konkurenceschopnosti tuzemských firem?

Knotek: Jsem skeptický. Evropská unie dala jasně najevo, že chce pokračovat v Green Dealu, jen tomu bude říkat jinak a bude to dělat jinak. Ale nezmění svou strategii. Trvá na tom, že přidá cíl pro rok 2040 snížit emise o 90 procent. Energeticky náročné průmysly jsou ale v akutní krizi. Jediné, co bych ocenil, je, že se tam více hovoří o jádru, ale je to nedostatečné.

Paní Nerudová, Evropská komise doporučuje vládám, aby snížily daně ze spotřeby elektřiny. Chystá se k tomu zdejší kabinet?

Nerudová: Obávám se, že snižování daní na stole není. Ale pokud jde o financování, Evropě chybějí silní institucionální investoři, kteří by investovali do všeho, o čem hovoříme, a především do obranného průmyslu.

Pane Knotku, pomohl by takový krok?

Knotek: Potřebujeme investice globálních firem. Ty budou v Evropě investovat, pokud budou mít důvěru a návratnost investic. To, co ale bylo včera předloženo, je malování na zeď. Podobné výroky jsme slyšeli před pěti lety a bohužel to konkurenceschopnosti nepomůže. Jediné, co může Evropa udělat, je mít stejné ambice jako Čína a Spojené státy.

Zrušit nebo změnit?

Rozumím tomu správně, že byste úplně zrušil Green Deal, pane Knotku?

Knotek: Určitě ano. Klimatické cíle je třeba zrušit a nahradit něčím, co je kompatibilní s národními klimatickými plány členských států, aby každý stát dělal klimatickou politiku podle svých zdrojů. To je původní myšlenka Green Dealu z roku 2019.

Paní Nerudová, co říkáte na návrh, že by se Green Deal zrušil a nahradil něčím jiným?

Nerudová: Pan Knotek ani neví, co dělá předseda jejich frakce, ten hovoří o pozastavení Green Dealu. Měli by se v populistické rétorice sjednotit.

Fakt je, že v Green Dealu jsou dobré věci. Pan Knotek určitě nechce zrušit vysazování lesů, čištění vodních toků nebo snižování množství pesticidů v půdě. I tak je tam řada věcí, které je potřeba zrušit, například nesmyslné vykazování firem.

V Evropském parlamentu jsem udělala celou řadu kroků pro to, aby se průmyslu dařilo lépe. Vyjednala jsem kompromis, jak vyřešit pokuty, a domluvili jsme s lidoveckou frakcí EPP strategický dialog, do něhož se zapojili dodavatelé do automobilového průmyslu.

Pan Knotek svým křičením „zrušme Green Deal“ českému průmyslu opravdu nepomůže.

Knotek: Ty pozitivní věci se děly i před Green Dealem a dá se v nich pokračovat na národní úrovni. Klimatická část Green Dealu šla úplně špatným směrem. A to je důvod, proč teď nejsme konkurenceschopní.

Ale lze za současné situace úplně zrušit Green Deal? Anebo by ho šlo jen modifikovat, jak nabízí paní Nerudová?

Knotek: To by bylo naprosto nedostatečné. Klimatickou část je třeba zcela zrušit a v těch dobrých věcech se dá pokračovat. Každý stát si je může dělat sám, může existovat nějaký evropský rámec, ale ne v současné podobě. Dnes je to komplikované, přeregulované a firmy z Evropy odcházejí.

Neříkáme „nezajímejme se o přírodu“. Green Deal ale není záruka, že se bude dařit klimatu. Naopak, současný Green Deal vede k tomu, že se ekonomické aktivity přesouvají do míst, kde se k planetě chovají mnohem hůř. Paní Nerudová tomu nerozumí.

Nerudová: Pan Knotek je ekonomický analfabet. Jak si můžeme dělat opatření na národní úrovni, když nám je financuje Evropská unie skrze fondy? Pane Knotku, když nemáte argumenty, začnete urážet.

