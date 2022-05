Ke rvačkám dochází jen málokdy, říkají děti ze školy, kde chodby hlídá najatá ochranka

Na okraji sídliště, na půl cesty mezi Teplicemi a Mostem, stojí základní škola o devíti třídách, jež se proslavila tím, že ji hlídají tři pracovníci bezpečnostní agentury. Podle starostky se jedná o preventivní opatření kvůli nepřizpůsobivých dětem. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) uvedl, že situace na škole je vykreslovaná hůř, než jaká doopravdy je. Bílina 6:00 29. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Základní škola Za Chlumem se nachází na okraji sídliště v malém městě Bílina. Dvoupatrový panelový blok školy lemuje chodník propojující upravené sídliště a rozsáhlé sportovní hřiště.

Jedni z prvních příchozích ve středu 4. května v půl osmé ráno jsou spolužáci Martin s Jáchymem ze sedmé třídy. Na otázku, jestli se do školy těší, odpovídají: „Jo, je to dobrý.“ Přítomnost bezpečnostní agentury jim však přijde divná. „Je to blbý, třeba sedíme na lavici a ani nesmíme dělat blbosti. Je to nezvyk, jsme snad jediná škola, co to má. Asi nás hlídají. Je to jak ve vězení,“ popisují.

Ve škole se cítí zhruba stejně bezpečně, jako před nasazením bezpečnostních pracovníků. „Je tu pár problémových žáků, asi tam jsou kvůli nim,“ popisuje Martin, jeden z 511 žáků a žákyň bílinské školy Za Chlumem. „Třeba ve vedlejší třídě se pohádali kvůli cigaretám, ale ke rvačkám dochází jen málokdy.“

Lucie z deváté třídy stojí před školou a nasává ranní paprsky před začátkem školního dne. O tom, že ve škole má být ochranka, poprvé slyšela na sociálních sítích. „Nechtěla jsem tomu věřit, než jsem to viděla na vlastní oči,“ přiznává. O tom, proč tam firma Securitas je, ví jen málo. „Jen vím, že na horním patře se prý děje něco ohledně záchodu,“ říká Lucie.

Starostka města Bílina, Zuzana Schwarz Bařtipánová, popisuje bezpečnostní dohled na základní škole jako „preventivní krok“. K žádnému specifickému incidentu tam prý ale nedošlo.

„Konkrétní incident se nestal, ale ta situace se po covidovém období neustále zhoršovala, obzvlášť u dětí, které mají poruchy chování, některé jsou i psychiatricky diagnostikované,“ míní starostka.

„Osmáci jsou na facku“

Mezi dětmi se pohybují tři příslušníci městské policie. Podobně jako děti nikam nespěchají. „Každé ráno tu obcházíme všechny školy,“ popisuje jeden z policistů Jan Citrák.

S bezpečnostní agenturou nejsou policisté v kontaktu a neví, jak dlouho ve škole má být. Jediné, co ví, je, že ve škole jsou kvůli problémovým žákům. „Jsou tu kvůli těm nepřizpůsobivým dětem, že jo, co vím naposledy, že tu zničili záchod. K učitelům se chovají tak, jak nemaj, ted to proběhlo i na Primě, že jo,“ podotýká policista Citrák.

Do školy míří spolužáci Vláďa a Tomáš ze 6.B. „Osmáci jsou na facku,“ popisuje Vláďa a vypráví, že rozmlátili toaletu. „Jeden z nich pak skončil v děcáku.“

Krátce před osmou hodinou se před školou objeví dva chlapci, Jára a Patrik, ze sedmé a páté třídy. „Dobrý den... Kluci jsme v televizi!“ volají na další spolužáky, kteří se ke skupince postupně sbíhají.

Třináctiletý Jára změnu atmosféry na škole vnímá. „Změnilo se všechno, nemůžeme nic. Na chodbu a na záchod nás doprovází oni (agentura Securitas). Budu si stěžovat, udělám petici,“ vykřikuje a ostatní mu přitakávají.

K hloučku se přidává i Honza, žák osmé třídy. Říká, že se na škole bezpečně necítí kvůli nově instalovaným bezpečnostním kamerám, dalšímu opatření, které se na škole zavedlo.„Nesnáším je (dohledovou službu)! Myslím, že tam jsou zbytečně,“ popisuje jeho kamarád a ukazuje na dalšího chlapce ve skupince: „Tady ten patří mezi ty zlobivý, přišel do školy zhulenej.“

S dětmi pracují poprvé

Po pár minutách vzájemného pošťuchování se skupinka chlapců pomalu odebírá směrem k budově školy. Pak nastane ticho, které o zhruba patnáct minut později přeruší cvakání zapalovače jednoho ze tří pracovníků bezpečnostní agentury.

Tvrdí, že během prvních tří dnů musel ve škole zakročit už dvanáctkrát či třináctkrát. Jak se připravoval na hlídání školních dětí? V rámci své práce prý absolvoval spoustu školení jako třeba kvůli hlídání koncertů.



„My máme výcviky už delší dobu, jsme povoláni k různým zakázkám. Hlídání na koncertech a tak... Byli jsme proškoleni školním řádem. Podle toho se řídíme,“ vysvětluje pracovník bezpečnostní agentury, který si nepřeje zveřejnit své jméno.

Na otázku, zda jemu a jeho kolegům někdo řekl, jak komunikovat s dětmi, odpovídá: „No, to je na nás. To vychází z lidskosti. Napomeneme a zvýšíme trochu hlas.“ Případnou rvačku by prý roztrhl. „Prostě je roztrhneme a samozřejmě jim budeme zase dávat školení, jak se mají chovat.“

Zkušenost s dětmi nemá. „Na škole jsme poprvé. Přecvičujeme je (žáky Bílinské školy), jak se mají správně chovat,“ odpovídá pracovník bezpečnostní agentury.

Podle ředitelky školy Barbory Schneiderové měla zaměstnance zaškolit bezpečnostní agentura. „Byli zaškoleni dopředu a potom tady s námi. Ráno proběhlo hodinové školení,“ říká ředitelka a popisuje, že zbytek řeší operativně podle aktuální situace. Podrobnosti ohledně strategie, kterou se bezpečnostní agentura řídí, ani postup zaškolení popisovat nechce.

Náplň školení, které celé operaci mělo předcházet, však nelze vyčíst ani ze smlouvy, které uzavřelo město Bílina (jakožto zřizovatel základní školy) s bezpečnostní agenturou Securitas s.r.o.

Smlouva byla zveřejněná v registru smluv ke 2. květnu, ale nelze z ní vyčíst, co bezpečnostní agentura ve škole dělá a jaké (zda vůbec nějaké) školení její zaměstnanci absolvovali.

V předmětu plnění smlouvy je pouze napsané, že zajištění fyzické ostrahy na objektu Základní škola, Bílina proběhne dle nespecifikované směrnice. Zmiňovaná směrnice však není k dohledání a město jí redakci po opakovaných výzvách neposkytlo.

Poslední incident: facka z 2019



Podle ředitelky školy je přivolání bezpečnostních pracovníků vyvrcholením dlouhodobého problému. „Z médií vyplývá, že to tu vzniklo před týdnem. Tahle situace je aktivně řešená čtyři roky. Teď přišel další nastávající krok,“ uvádí ve dveřích školy, kde stojí spolu s místostarostkou města Bílina Marcelou Dvořákovou.



Podle ní jde o problémy inkluze. „Pomohlo by vyřazení psychiatrických dětí ze školy, nemyslím tím děti s poruchou chování, ale myslím tím děti psychiatrické. Nemám tu pracovníka ani asistenta, nejsem schopná odhadnout, co to dítě v běžné skupině udělá a nemá tu personální péči.“ Na otázku, zda si dokáže jejich zařazení představit v případě, že by na škole byla patřičná asistence, odpovídá, že nedokáže.



„ADHD umíme, ale dítě, které má psychiatrické schizofrenní stavy, tam přichází změna ze vteřiny na vteřinu,“ míní ředitelka školy.



Kolik psychiatrických žáků ve škole je, specifikovat nechce. „Počet těchto žáků zveřejňovat nechci, ale mluvíme tady o jednotkách, rozhodně ne o desítkách nebo o většině.“

Podle starostky Bařtipánové jde o zhruba dvacet dětí. „Mají různé poruchy chování, mezi nimi jsou i psychiatricky diagnostikované. Jejich zákonní zástupci však nesouhlasí, aby byli přeřazeni do speciálních škol,“ doplňuje starostka v pozdějším telefonátu.



Půl milionu

Zápis z jednání rady města Bílina, který server iROZHLAS.cz získal na základě žádosti o svobodném přístupu k informacím, zmiňuje dva problémové žáky. Svým chováním prý narušují výuku.



Za účelem umístění těchto dvou žáků do ústavní péče vznikla na škole petice, kterou podepsalo 33 ze 37 pedagogů.

V zápise jsou dále probíraná opatření, která škola může zavést, aby se žáci a pedagogové cítili bezpečně. Kromě bezpečnostního dohledu zmiňují kamerový systém, retenční místnost pro segregaci agresivních žáků, zajištění dětského psychiatra a další.



Návrh na zajištění bezpečnostní služby, který předložila místostarostka Dvořáková, schvaluje bílinský odbor školství. Podle něj by vybraná agentura „neměla zaměstnávat důchodce, ale pracovníky, kteří by budili respekt“. Navrhují firmu Securitas, odhadovaná cena činí 500 tisíc korun. Částka, kterou si firma Securitas skutečně účtuje, město Bílina v zápise začernilo.

Blíží se volby

Podle mluvčí Policie České republiky Ústeckého kraje Ilony Gazdošové došlo ve škole k nižším desítkám přestupků proti majetku, občanskému soužití a veřejnému pořádku. Incidenty s fyzickým násilím ve škole neevidují.



Problematika „nepřizpůsobivých“ a „nevzdělavatelných“ dětí na ZŠ Za Chlumem je předmětem jednoho z videí opoziční strany ANO. „V minulosti jsem řešil problematiku tady na té škole,“ říká ve videu bývalý premiér a šéf ANO Andrej Babiš, který stojí před již zmíněnou základní školou. Ve videu vystupuje také starostka města Bílina. „Učitelé se stávají hlídači nevzdělatelných dětí,“ říká. Babiš navazuje několika body, kterými chce situaci na bílinské škole napravit.

Volby do zastupitelstva města Bílina se budou konat ve druhé půlce září 2022.

19. května přijel do školy Za Chlumem i ministr školství Petr Gazdík (STAN) na neohlášenou návštěvu. Problémy na bílinské škole jsou podle něj způsobené pozdním zásahem poradenských zařízení, které zřizuje Ústecký kraj a také selháním orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), jehož přístup se zlepšil od loňského listopadu.

Situace v bílinské škole je ale podle Gazdíka vykreslována hůř, než jaká doopravdy je. „Pomohly by banality, jako jsou svačiny a obědy zdarma v přípravném ročníku, které by měly motivovat rodiče, aby posílali děti do školy,“ uvedl ministr pro ČTK.

Petr Gazdík

Záplata problému

Podle dětské psycholožky Jany Geisslerové nelze řešit komplexitu problémového chování u dětí jednorázově. „Náročné/problémové chování se u každého jedince se projevuje odlišně a je třeba k němu i tak přistupovat. V tomto případě jej vnímám jako záplatu na hlubší problematiku školního klimatu, která by však měla být řešena cíleně, systematicky, dlouhodobě a hlavně odborně,“ říká Geisslerová.

Míní, že škola by měla povolat externí organizace, které se přímo zabývají prevencí na školách nebo prací s třídním kolektivem – jsou schopná vypracovat podpůrný plán na míru dané situaci.

„Pokud dítě dělá něco, co nemá, nestačí pouze jeho chování zamezit, je důležité, aby bylo schopné pochopit, čeho se dopustilo, proč jeho reakce nejsou přípustné a hledat společně alternativu, ke které by se mohlo příští vztáhnout. Neumím si představit, jak neproškolený bezpečností pracovník bude v takové situaci správně a citlivě postupovat,“ řekla serveru iROZHLAS.cz.



Vyjádření školní psycholožky Školní psycholožka, Šárka Machová, ze Smysluplné školy popisuje postup práce s problematickými dětmi. „Obecně, když je problematický žák ve třídě, měl by to zaregistrovat učitel, který přes speciálního pedagoga nebo školního psychologa posílá dítě do pedagogicko-psychologické poradny (PPP). Mezi tím, než dojde k vyšetření dítěte, je možné vytvořit plán pedagogicko-psychologické podpory. Na základě vyšetření v PPP se pak dále nastavují další podpůrná opatření, jakým je například doporučení asistenta k danému dítěti. Pokud má škola finance na bezpečnostní ochranku, předpokládám, že by škola měla mít finance právě na speciálního pedagoga nebo asistenta. Dále je také možnost pracovat odborně s klimatem třídy za pomoci školního psychologa, speciálního pedagoga nebo jiných, externích organizací. V případě, že nespolupracuje rodina, existují tu další nástroje. Pokud dané dítě poškozuje sebe, nebo ostatní žáky, kteří se díky jeho chování nemohou kvalitně vzdělávat, podává škola záznam na Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). I když ani v takové chvíli rodiče dále nespolupracují s OSPOD, je možné to dál podat státnímu zastupiteli, který má moc situaci monitorovat. Škola také může nasadit sociálního pedagoga, který danou situaci v aktuální rodině řeší. Dále je také možné rodině doporučit sociální aktivizační službu, kterou zároveň OSPOD může nařídit.“