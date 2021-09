Advokát dostal napomenutí za výroky o prvňácích z Teplic. ‚Překračuje důstojné jednání,‘ uvedla komora

Česká advokátní komora uložila napomenutí advokátovi Michaelu Mannovi za výroky, které pronesl a napsal v souvislosti s kauzou nenávistného komentování fotografie teplických prvňáčků. O výsledku kárného řízení ve čtvrtek informovala mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Mann s napomenutím nesouhlasí a na místě se odvolal. „Snad můžu obhajovat svého klienta, ne?“ řekl. Praha 11:32 23. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotka žáků první třídy na Základní škole Plynárenská v Teplicích, která vyvolala řadu nenávistných reakcí na sociálních sítích | Foto: Zdeněk Traxler | Zdroj: Deník

Advokát hájil muže, který v roce 2017 přidal na sociální síti komentář pod snímek žáků první třídy teplické Základní školy Plynárenská. Do třídy chodily převážně romské a arabské děti.

Muž pod fotografii napsal „Ještě že jsou ze ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí. Neříkej, že Tě to nenapadlo!!!“.

Mann posléze v rozhovoru pro iROZHLAS.cz řekl, že jde o klasický černý humor. „Než jsem převzal zastoupení a viděl to na internetu, tak jsem se tomu zasmál,“ uvedl. K věci se vyjadřoval také na sociální síti.

„Podle kárného senátu České advokátní komory advokát ve svých veřejných a mediálních výstupech prezentoval nikoliv klientův, ale i svůj vlastní postoj k vtipu, který je – bez ohledu na to, zda byl myšlen ‚jen‘ jako černý humor, či nikoliv – zavrženíhodný. Veřejné přihlášení se advokáta k tomu, že výrok naznačující zplynování dětí v analogii hrůz druhé světové války mu připadá vtipný, překračuje podle kárného senátu mez střízlivého, věcného a důstojného jednání příslušníka advokátního stavu,“ uvedla Chaloupková.

Prověření Mannova vyjádření inicioval tajemník komory, kontrolní rada komory pak shledala podnět důvodným a její předseda podal letos v lednu kárnou žalobu pro závažné porušení povinností advokáta.

Napomenutí je nejmírnějším kárným opatřením, které mohl kárný senát Mannovi uložit. Zákon o advokacii umožňuje ještě pokutu, dočasný zákaz výkonu advokacie nebo vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

Mannova klienta soudy loni za nenávistný komentář pravomocně potrestaly podmínkou v délce 16 měsíců.

Mann se na jaře dostal mezi finalisty sněmovní volby členů Rady České televize, nominoval ho spolek Rugby Spirit Brno. V březnu se při veřejném slyšení v dolní komoře Parlamentu vyjádřil i ke svým výrokům ohledně zmíněné fotografie.

„Já tady prezentuji určitý významný kulturní názorový proud, a to si myslím, že je proud v Česku nejrozšířenější. To je názorový proud smějících se bestií,“ řekl Mann poslancům. Nejvíce se, jak uvedl, směje pokrytectví těch, kteří ho odsuzují za to, že se ke smíchu přiznal.