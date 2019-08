Autor nenávistného komentáře o dětech z Teplic půjde znovu k soudu. Zprošťující rozsudek je zrušený

Teplický soud loni v dubnu zprostil obžaloby muže, který psal rasistické komentáře k fotografii prvňáčků. Krajský soud v Ústí nad Labem ale na základě odvolání státního zástupce tento rozsudek zrušil. Situaci ale nekomentoval, protože rozsudek padl při takzvaném neveřejném zasedání. Teplice 15:45 31. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotka žáků první třídy na Základní škole Plynárenská v Teplicích, která vyvolala řadu nenávistných reakcí na sociálních sítích. | Foto: Zdeněk Traxler | Zdroj: Deník

„Rozhodnutí soudu prvního stupně zrušeno a věc vrácena soudu prvního stupně k novému projednání,“ stojí v justiční databázi. Informoval o tom v sobotu server iDnes.cz.

Proč za nenávistný komentář o dětech nepadl trest? Facebook odmítl dát informace, stojí v rozsudku Číst článek

Zatím není jasné, proč se tak soud rozhodl. K účastníkům řízení se musí nejdříve dostat usnesení v písemné podobě.

Muž podle obžaloby v roce 2017 napsal do diskuze pod fotografii se žáky základní školy rasistický komentář, který narážel na vyvražďování v plynových komorách. Do třídy totiž chodily převážně romské, vietnamské a arabské děti. „Ještě že jsou ze ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí. Neříkej že, tě to nenapadlo!!!“ psalo se v něm doslova.

Za podněcování k nenávisti k etnické skupině a další trestný čin, kdy podle obžaloby zveřejnil na sociální síti fotografie například Adolfa Hitlera, hrozily Kroupovi až tři roky vězení.

Příspěvek Víti Kroupy pod fotografií dětí z teplické základní školy. | Foto: reprofoto Facebook Víti Kroupy | Zdroj: Facebook

Podle Okresního soudu v Teplicích ale nešlo prokázat, že nenávistná slova psal obžalovaný Vítězslav Kroupa. Facebookový profil označený jako „Vita Kroupa“ i ostatní důkazy podle něj byly nepřímé. Muž se přitom k napsání příspěvku přiznal. Podle soudkyně Lucie Yakut ale nešlo doznání muže brát v potaz, protože ho udělal ještě před začátkem stíhání.

Fotografie dětí zveřejnil před dvěma lety místní Deník v tištěném vydání i na webu jako součást seriálu snímků prvňáků z různých škol. Výhrůžky, které pod ni napsalo více lidí, směřovaly také proti učitelům a vedení školy.

Kvůli komentářům policie obvinila z rasově motivovaného přečinu muže z Frýdecko-Místecka a 26letou ženu z Tachova. Stíhání muže státní zástupce následně ale podmíněně zastavil. Ženě tachovský okresní soud loni v září nepravomocně uložil osmiměsíční podmíněný trest se zkušební lhůtou na 1,5 roku a pokutu 20 tisíc korun.