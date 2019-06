Proč za nenávistný komentář o dětech nepadl trest? Facebook odmítl dát informace, stojí v rozsudku

Zachránil ho Facebook. Platí to o Vítězslavu Kroupovi, obžalovanému kvůli nenávistnému komentáři pod fotografií prvňáků z Teplic. Sociální síť policistům odmítla poskytnout informace o profilu, z něhož komentář přišel. Připojil se totiž z Dánska a tam čeští kriminalisté nedosáhnou. Kroupu se tak s účtem nepodařilo spojit a soud ho kvůli tomu prozatím nepravomocně zbavil obžaloby. A to i přesto, že v Dánsku pracuje. Teplice 6:00 16. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Text pod fotografii dětí na sociální síti doputoval z počítače připojenému v Dánsku, kde Kroupa pracuje. Ilustrační foto | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Provedeným dokazováním nebylo bez důvodných pochybností prokázáno spojení osoby obžalovaného s předmětným facebookovým účtem se zobrazovacím jménem ‚Víťa Kroupa‘, natož pak jeho identifikace jako osoby, která předmětné komentáře a příspěvky prostřednictvím tohoto účtu zveřejňovala,“ napsala do rozsudku teplická soudkyně Lucie Yakut.

Vysvětlila tak, proč podle ní Kroupu nelze odsoudit. Server iROZHLAS.cz dokument získal s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím a níže ho publikuje.

Přiznal se třikrát

Sám Kroupa se přitom k autorství komentáře „Ještěže jsou ze ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí“ přiznal hned třikrát.

Nejdříve v rozhovoru se serverem iROZHLAS.cz, poté při podání vysvětlení na policii a přímo před soudem informaci v závěrečné řeči potvrdil jeho advokát. Podle soudkyně to ale na odsouzení nestačilo. Po obvinění policií ani před soudem totiž muž nevypovídal.

Z písemného verdiktu vyplývá, že policie se snažila důkaz o tom, že komentář psal skutečně on, obstarat. Na rozdíl od dalších autorů dalších nenávistných poznámek ale neuspěla, text totiž pod fotografii dětí na sociální síti doputoval z počítače připojeného v Dánsku, kde Kroupa pracuje.

„Podle Národní centrály proti organizovanému zločinu ze strany společnosti Facebook byla zaslána data ke všem vyžádaným uživatelským účtům, kromě účtu ‚Víťa Kroupa‘, jehož uživatel je dle sdělení společnosti mimo jurisdikci České republiky, případně je třeba se obrátit na orgány činné v trestním řízení Dánského království,“ uvádí rozsudek.

Příspěvek Víti Kroupy pod fotografií dětí z teplické základní školy. | Foto: reprofoto Facebook Víti Kroupy | Zdroj: Facebook

Nezjistili žádná data

Čeští kriminalisté kolegy z Dánska zjevně o pomoc nepožádali, protože soudní verdikt dále zmiňuje následující:

„Prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení se nepodařilo k předmětnému účtu zajistit žádná data vedoucí k identifikaci osoby, která účet užívala: kontaktní údaje uživatele, dobu trvání účtu, IP adresy a informace o přístupech k účtu, telefonní čísla s účtem spojená.“

Kroupovi přitom hrozily až tři roky za mřížemi kvůli projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka a podněcování k nenávisti vůči skupině osob. Policie na jeho profilu našla fotografie Adolfa Hitlera, Hermanna Göringa a říšské orlice s hákovým křížem. Státní zástupce pro muže žádal dvouměsíční podmínku.

Soudkyně Yakut však nesouhlasila, Kroupu podle ní potrestat nešlo. „Pokud by soud k takovému závěru dospěl, takovýmto postupem by pak připustil, že pouhé pojmenování účtu shodně, případně obdobně, s vybranou osobou, a vložení jedné její fotografie postačí pro to, aby se kterákoliv osoba mohla za danou osobu vydávat.“

‚Dánsko nestačí‘

Nestačí ani fakt, že část nenávistného obsahu na facebook přišla z Dánska v době, kdy tam Kroupa pobýval.

„Ani toto zjištění není dle názoru soudu způsobilé takto markantní nedostatek důkazů prokazujících vinu obžalovaného napravit, když jednak jeho zjištěný pobyt v této zemi nepokrývá celé období, v němž měla být nyní projednávaná trestná činnost páchána, dále je dle názoru soudu určení místa pobytu pouze podle země (nikoliv bližší určení například adresou) příliš obecnou informací,“ konstatuje rozsudek.

Kroupa nicméně zatím beztrestně nevyvázl, státní zástupce proti rozsudku podal odvolání, o jehož detailech se ale nechtěl bavit. Definitivní slovo tak bude mít Krajský soud v Ústí nad Labem.