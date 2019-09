VIDEO: ‚Našel jsem dítě, jelo na odrážedle.‘ Cyklista pomohl u rušné silnice v Praze dvouletému dítěti

Hamáček: Pokud by se hlasovalo o odvolání Pavla Zemana, tak to bude poslední hlasování této vlády

Ministr vnitra Jan Hamáček se znovu postavil za nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Pokud by se hlasovalo o jeho odvolání, znamenalo by to podle něj pád vlády. Hamáček to řekl pro DVTV.