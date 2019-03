‚Naši soudruzi si budou muset utáhnout opasky.‘ Komunisté loni hospodařili se ztrátou 20 milionů

KSČM loni hospodařila se ztrátou zhruba 20 milionů korun, přičemž příjmy se pohybovaly kolem 140 milionů korun. Na ztrátě se podepsaly nižší příspěvky státu hlavně za předloňské sněmovní volby a za poslance, jichž mají nyní komunisté pouze patnáct. Deficit byl ale zhruba o třetinu nižší než původně plánovaný, řekl v sobotu Českému rozhlasu místopředseda strany pro ekonomiku Václav Ort. Praha 17:21 30. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vedení KSČM na tiskové konferenci | Foto: Martin Neliba | Zdroj: ČTK

„Strana není ohrožena finančně, jsme zabezpečeni,“ řekl Ort. „Musíme šetřit zejména na mzdách a samozřejmě budeme chtít zvýšit příjmy za pronájmy našich nemovitostí. A uděláme si pasportizaci veškerých nemovitostí, které máme, a vyhodnotíme, jestli jsou pro nás ještě dnes potřebné, nebo ne. Budovy, které jsou pro nás nepotřebné, určitě budeme prodávat,“ vysvětluje místopředseda, na čem chce strana ušetřit.

Na celostátní konferenci koncem dubna chce ale navrhnout úspory ve výdajích strany tak, aby rozpočet na příští rok mohl být sestaven jako vyrovnaný.

Peníze chce Ort získat prodejem nepotřebných nemovitostí, zvýšením cen pronájmů nemovitostí, které loni přinesly do stranické pokladny 34 milionů korun, i snížením odměn stranickým funkcionářům. „Budou si muset naši soudruzi ve funkcích trošku utáhnout opasky,“ uvedl místopředseda KSČM.

Naděje v eurovolbách

Slibuje si také zvýšení státního příspěvku za europoslance po letošních volbách, pokud v nich KSČM získá více než dosavadní tři mandáty. Na kampaň pro evropské volby strana vyčlenila 7,5 milionu korun, náklady by se ale mohly zvýšit až na 12 milionů. Investice v řádu osmi až deseti milionů korun plánují komunisté do nutné vnitřní rekonstrukce pražského sídla strany.

Na loňských výdajích strany se podepsaly mimo jiné náklady na kampaň pro obecní volby ve výši devíti milionů korun a na neúspěšné senátní volby ve výši sedmi milionů korun. KSČM v senátních volbách neuspěla a ztratila i svého jediného zástupce v horní komoře. Z členských příspěvků získali komunisté 14 milionů korun. Nejvyšší sumu strana dostala formou darů od svých zvolených zástupců.

Širší vedení strany v sobotu zprávu o hospodaření, která má být do 1. dubna odevzdána Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, schválilo.

Předloni KSČM dosáhla zisku 23,4 milionu korun, přičemž příjmy dosáhly 164,9 milionu korun a náklady 137,3 milionu korun, z toho 28,9 milionu korun představovaly náklady na sněmovní volby a 51,9 milionu korun mzdové náklady. V roce 2016 strana hospodařila se ztrátou téměř 9,2 milionu korun, o rok dříve byla v zisku.

Většina stran zastoupených v Poslanecké sněmovně hospodařila loni se ztrátou. V minusu skončila i sociální demokracie, konkrétně to bylo 33 milionů korun. Hnutí ANO v hospodařilo se ztrátou bezmála 43 milionů korun. V případě TOP 09 to bylo lehce přes 9 a půl milionu. Se ztrátou hospodařili i Piráti. Zisk zhruba jeden milion korun vykázali Starostové a nezávislí. Strany musí výroční finanční zprávy odevzdat dohledovému úřadu do 1. dubna.