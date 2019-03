Česko dál hledá zubaře. Ministerstvo nabízí dotaci přes milion korun, využilo ji jen pár lidí

Nebereme, máme plno. Podobné vzkazy mohou slyšet pacienti od zubařů po celém Česku. Na rozjezd nových ordinací přitom stát přispívá od loňska mladým lékařům až 1,2 milionu korun rozložených do pěti let. Dotaci ministerstva zdravotnictví ale zatím využilo jen jedenáct lékařů třeba v Chebu, Strakonicích nebo ve Vsetíně. S penězi od státu může počítat i mladá zubní lékařka z Kutné Hory. Naopak ve Zruči nad Sázavou zatím žádného nesehnali. Reportáž Kutná Hora/Zruč nad Sázavou 18:00 6. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékaři, kteří plánují na příspěvek nové ordinace požádat, musí splnit několik podmínek. Ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

Otevřít si vlastní ordinace bývá pro mladé zubaře finančně náročné. Peníze musí sehnat na vybavení i na mzdu zdravotní sestry.

Mladé lékařce Petře Lacmanové trvalo vyřízení všech důležitých povolení pro zřízení nové ordinace několik měsíců. Další čas pak zabralo vybavení ordinace.

„Vzhledem k tomu, že mám malé děti, tak jsem nechtěla začínat s nějakým velkým dluhem za zády. Šla jsem tedy cestou toho, že jsem se snažila využít všechno, co v ordinaci po předchozím panu doktorovi zůstalo,“ řekla Radiožurnálu.

Kromě času pak potřebovala také peníze, protože podle ní šlo o investici v řádech statisíců korun. A s tím jí pomohla i dotace na otevření ordinace od ministerstva zdravotnictví.

O této možnosti se dozvěděla z e-mailu od České stomatologické komory. „Byla tam vidina, že mi to pomůže ve finančním rozjezdu,“ vysvětluje Lacmanová.

Příspěvek od státu na mzdu sestry, dentální hygienistky nebo zubní instrumentářky může být až 1,2 milionu, a to rozložených do pěti let. Lacmanová získala vzhledem ke kratšímu pracovnímu úvazku necelou polovinu této částky, konkrétně 520 tisíc korun. Peníze jí prý pomůžou. „Finanční tok ordinace je tím ulehčený,“ dodává.

„Tato dotace řeší spíše to, co je spíše spojeno s odlehlejšími oblastmi, kde není tolik dalších pracovních příležitostí pro rodinu toho lékaře, je tam větší vzdálenost do škol a podobně,“ vysvětluje náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění Helena Rögnerová.

A dodává, že řada zubaři to má pouze jako byznys, nechtějí přijímat pojištěnce a dělat základní péči, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Podle databáze stomatologické komory je v Kutné Hoře celkem osmnáct zubařů, nové pacienty ale momentálně nepřibírá ani jeden. Lacmanová má vzhledem ke kratšímu úvazku kolem 270 pacientů.

„Kapacitu ale budeme postupně navyšovat,“ podotýká lékařka, která v Kutné Hoře otevřela vlastní ordinaci deset let po ukončení studia medicíny.

Ve Zruči hledají marně

Nové zubaře pak dál hledají třeba i ve Zruči nad Sázavou, kde jsou sice dvě stomatologické ordinace, obě ale mají plno. Problém trvá už dva roky. Tehdy svou ordinaci zavřela zubařka, která odešla do důchodu. Radnice se za ni od té doby snaží najít náhradu.

Přímo ve městě a spádových oblastech žije podle nezávislého starosty Martina Hujera zhruba 8000 obyvatel. Část místních proto dojíždí k zubaři jinam, třeba až do Prahy, která je od Zruče sedmdesát kilometrů daleko. „Největší problém je to určitě pro seniory,“ podotýká starosta.

Paní Ludmila jezdí už přes dva roky do dvacet kilometrů vzdálené Ledče nad Sázavou.

„Musím vlakem, což obnáší vyjet ráno v šest hodin,“ popisuje.

Pokud by radnice nového zubaře našla, ráda by se do jeho ordinace přihlásila. Přestože ale Zruč nad Sázavou nabízí různé výhody včetně zapůjčení ordinace, zubaře hledá zatím marně.

Ordinace by podle nezávislého starosty Martina Hujera mohla sídlit v horním patře patrové budovy, kde jsou dvě celkem prostorné místnosti propojené dveřmi. Dosud jednal se třemi zubaři, žádný se pro Zruč nad Sázavou ale zatím nerozhodl.

„Případnému zájemci nabízíme i městský byt 3+1 a finanční příspěvek na vybavení ordinace,“ vyjmenovává možné výhody Hujer.

Až sto milionů

Kromě toho by nový zubař mohl získat také již zmíněnou dotaci od státu. Nicméně zubní lékaři, kteří plánují na příspěvek nové ordinace požádat, musí splnit několik podmínek.

„Základní podmínkou je, aby žadatel do tří let přijal minimálně 1500 pojištěnců. Děti do 15 let společně se seniory ve věku 65 let a více musí tvořit alespoň deset procent všech registrovaných pojištěnců daného lékaře,“ vyjmenovává některé z nich mluvčí ministerstva zdravotnictví Jan Brodský.

Podle ministerstva totiž právě tyto skupiny nejhůře hledají svého zubního lékaře.

Dotaci zatím využilo jenom 11 lékařů, kterým ministerstvo schválilo podporu ve výši 12 milionů korun. Tento program bude podle resortu zdravotnictví pokračovat minimálně do roku 2021. Ministerstvo má na něj podle náměstkyně Rögnerové vyčleněno až sto milionů korun, což by mohlo pokrýt zhruba stovku žádostí.