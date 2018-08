Do tří let 1500 pacientů, děti i seniory nad 65 let. Ministerstvo láká zubaře do malých obcí na dotace

Ordinace zubaře Tomáše Koloveckého je jedna z prvních, která dotaci od ministerstva zdravotnictví získala. Milion a čtvrt může v příštích pěti letech využít na plat zdravotní sestry nebo dentální hygienistky.

V malých obcích chybí zubaři, pacienti musí dojíždět i desítky kilometrů.

„Pomůže nám to samozřejmě hodně, protože to zrychlí i náš rozvoj, protože peníze, které ušetříme, budeme moci použít do vybavení a zlepšení stomatologické péče tady v Ústí nad Labem a okolí,“ řekl Radiožurnálu.

Původně peníze měly být na vybavení ordinace a ne na výplaty. Změnu ale prosadila Česká stomatologická komora. „My jsme nechtěli, aby zůstala někde za 100 milionů opuštěná zubařská křesla v regionech. Každému se může stát, že ten projekt nevyjde. Dotace na mzdy se dají využít z měsíce na měsíc,“ vysvětluje prezident komory Roman Šmucler.

Zájemci o dotaci musí splnit hned několik podmínek - třeba přijmout do tří let 1500 nových pacientů a zároveň klientů některé ze zdravotních pojišťoven.

Příhraniční oblasti

„Součástí těchto přijímaných klientů musí být alespoň deset procent dětí a seniorů nad 65 let, protože to je kategorie, která nejvíc hledá lékaře a velmi často naráží na neochotu je přijmout,“ dodává ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním ministerstva zdravotnictví Helena Rögnerová.

Ministerstvo si od toho slibuje zlepšení dostupnosti péče hlavně na venkově tam, kde zubaři chybí. „Dostat je do ohrožených oblastí a zároveň je motivovat, když ty oblasti jsou příhraniční, tak aby to nebyly praxe, které vznikají pro zahraniční přímo platící klientelu a nemají žádný zájem přijímat naše pacienty,“ dodala Rögnerová.

Miliardy ročně

Problém najít zubaře mají třeba na Chebsku a Ústecku podle České stomatologické komory až tři tisíce lidí. To potvrzuje i Tomáš Kolovecký - do ordinace za ním jezdí pacienti i desítky kilometrů.

„Jezdí k nám lidi nejdále od Chomutova, směrem k Praze Slaný a samozřejmě Šluknovský výběžek, Česká Kamenice, Děčín. Hledají zubaře, jsou tam i lidi, kteří nemají zubaře čtyři až pět let,“ popisuje Kolovecký.

Podle prezidenta stomatologů Romana Šmuclera ale jenom dotace situaci vyřešit nepomůžou. „Problém je v tom, že chybějí ve stomatologii řádově miliardy ročně a tečou do ní ročně řádově jednotky milionů. Jakmile budou mít pojišťovny peníze na to, aby mohly zaplatit péči toho lékaře aspoň z hlediska nákladů, tak ti lékaři se poperou o pacienty, protože lékařů je u nás neskutečně mnoho. Počátek toho programu ukazuje to, co jsme si mysleli, že kvůli dvaceti tisícům měsíčně nebudou lidé žít tam, kde žít nechtějí,“ dodává.

Každý zubař by měl mít podle ministerstva zdravotnictví maximálně 2000 pacientů tak, aby dokázal zajistit potřebnou péči. Třeba v Praze a dalších větších městech ale na jednoho zubaře připadá jen 700 pacientů. V těch nejproblematičtějších oblastech je to ale i pětkrát tolik.