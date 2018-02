Zubaři na venkov. Stát přispěje milion na ordinace v regionech, kde chybí stomatologové

Ministerstvo zdravotnictví finančně podpoří vznik ordinací zubařů v odlehlejších oblastech a menších městech, kde jich je nedostatek. Během čtyř let chce mezi stomatology rozdělit 100 milionů korun. Dotaci by mohlo získat asi 100 žadatelů. Maximální částka bude 1,2 milionu korun na jednu ordinaci, žadatel se musí podílet nejméně 30 procenty, řekl novinářům ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO). Praha 13:06 19. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dítě u zubaře | Foto: jarmoluk | Zdroj: Fotobanka Pixabay

V Česku je nyní asi 8000 zubařů, více než polovina jich je v Praze a krajských městech.

„Neplatí takové to klišé, že chybí zubaři například na severu Čech či Moravy. Oni nechybí v krajských městech, ale jen v některých okresech,“ řekl prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

Hodně je podle něj lékařů seniorů, asi 1500 jich chce prodat své praxe. Dotační program se proto bude vztahovat i na předávání praxí mezi kolegy. Podle Šmuclera bude stabilizace systému trvat nejméně deset let.

Nejhorší je situace podle zdravotních pojišťoven na Děčínsku, Chomutovsku, Českolipsku a Bohumínsku. Ministerstvo zdravotnictví věří, že dotace přilákají zubaře - hlavně ty mladé - i do těchto odlehlých částí. Každý zubař by ve výsledku neměl mít na starost víc než 2000 pacientů. To je hranice, která podle resortu může zajistit kvalitní péči.

Podmínka pěti let

Podmínkou pro získání dotace je pětileté fungování ordinace, smlouva zubaře alespoň se čtyřmi zdravotními pojišťovnami a ordinační doba pět dní v týdnu a nejméně 35 hodin týdně. Do dvou let musí lékař registrovat nejméně 1500 pacientů, jinak mu ministerstvo dotaci sníží.

Cílem je dosáhnout průměrného počtu pacientů asi 2000 na jednoho zubaře. Podle komory je v současné době aktivních asi 8000 stomatologů, na deset milionů obyvatel by jich tak stačilo 5000. Podle statistik je asi 40 procent zubařů v Praze a 53 procent v Praze a krajských městech.

Lidé mohou nahlásit, kde lékaři chybí

Informace o tom, kde lékaři chybí, mohou ministerstvu hlásit i občané. Podněty se bude zabývat komise pro dostupnost stomatologické péče. Podle dat zdravotních pojišťoven je situace špatná například na Děčínsku, Chomutovsku, Českolipsku nebo Bohumínsku.

„Problém není, že máme málo lékařů, v tom jsme nadprůměrní. Koncentrují se ale ve velkých městech,“ dodal ministr s tím, že se zapojit musí i obce či kraje. Například nabídnout lékaři ubytování.

Podobný program ministerstvo spustilo v roce 2016 pro praktické lékaře. V prvním roce bylo podle Pavlíny Žílové z ministerstva zdravotnictví jen dva žadatelé, v dalších už kolem dvacítky a měl by pokračovat i nadále.