V Písku chybí zubní lékaři. Město láká nové, nabízí jim bezúročnou půjčku dvou milionů korun

„Pro tento rok je v rozpočtu na dotaci vyhrazeno šest milionů korun, dalších 700.000 korun je schváleno na propagaci,“ řekl místostarosta Josef Soumar (Piráti). Bezúročnou půjčku mohou lékaři splácet sedm let.

Písek se potýká s nedostatkem zubních lékařů, několik jich loni odešlo do důchodu, další kvůli věku ukončení praxe v dohledné době plánují a ne všichni za sebe mají náhradu. Cílem dotace je tak přilákat do města nové zubaře.

„Podmínkou přidělení dotace je také povinnost stomatologa registrovat pojištěnce v maximálním možném počtu a poskytovat jim péči na základě uzavřené smlouvy na úhradu a poskytování hrazených služeb se zdravotní pojišťovnou. Příjemce se musí také zavázat, že děti do 15 let včetně a senioři ve věku 65 a více let budou tvořit alespoň deset procent ze všech jeho registrovaných pacientů,“ uvedl Soumar.