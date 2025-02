Zubní hygiena v Bohumíně po povodních stále nemá křeslo. Recepční musí denně odmítat pacienty

Recepční bohumínské zubní kliniky musí několikrát denně odmítat klienty na dentální hygienu. I tak vypadá život v povodněmi poškozeném Bohumíně několik měsíců poté. Voda poničila i zdravotní středisko. Provoz tam sice postupně obnovují, ale žádaná dentální hygiena stále nemá křeslo. Čekají ho příští týden. Bohumín 13:02 13. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dentální hygiena zatím není po povodních v provozu | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Rozbouřená Odra loni v září v Bohumíně poničila mimo jiné nově otevřenou zubní ordinaci městské nemocnice. Voda zničila vybavení, a hlavně drahá křesla. Zubaři už provoz obnovili, ordinace dentální hygieny je ale stále zavřená.

„Dobrý den, zubní ambulance. Dentální hygiena nám ještě nefunguje. Můžu vás poprosit, ať nám zavoláte ke konci února? Už budeme vědět přesně termíny na objednání. Dáme vám nejbližší možný termín,“ hlásí několikrát denně do telefonu recepční Radka Šindelářová.

Recepční Radka Šindelářová | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Zájemci o dentální hygienu se chodívají na péči přeptat i osobně. „Musíme je odkazovat, ať ještě chviličku vydrží. Chtějí mít krásné zoubky. Ono to hodně pomáhá, aby se předcházelo kazům, paradentóze, je o to velký zájem,“ říká Šindelářová.

V ordinaci zatím chybí křeslo | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

„Tady všude byla voda, do půl metru, bylo to celé od bláta, všechno,“ popisuje recepční prázdnou ordinaci a pokračuje: „Máme vlastně veškeré vybavení nové, i ty linky, kde máme uskladněný materiál, všechno to bylo pod vodou, všechno se muselo vyhodit, vydezinfikovat, vlastně celé opravit. A ještě čekáme na to křeslo.“

Prázdná ordinace dentální hygieny | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Budova je přízemní, a právě proto tady voda způsobila takové škody. Povodeň vystoupala do výšky asi půl metru – poničila stěny, dveře i zubařské vybavení včetně třeba rentgenu.

„Byla to taková rána pod pás, protože jsme o zubaře dlouho usilovali. Nepočítali jsme s tím, a proto jsme rychle tlačili na obnovu,“ dodává mluvčí radnice Lucie Špačková. Náklady na nové dentální křeslo podle ní přesahují půl milionu korun.