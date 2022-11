Fronta na hodiny a termín až v květnu. Lékař v Hustopečích se rozhodl zapsat stovky nových pacientů

Hodiny čekali lidé v Hustopečích před stomatologickou ordinací. Zubní lékař Tomáš Kuča vyhlásil, že přijme 800 nových pacientů. Registrace byla ale možná jen osobně. V úterý proto před jeho ordinací stálo asi 300 lidí, někteří přišli už kolem půlnoci. Podle stomatologické komory je v regionu lékařů dostatek, pacienty mají podle šéfa komory Romana Šmuclera k zubařům nasměrovat zdravotní pojišťovny. Hustopeče 15:14 2. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fronta k zubnímu lékaři v Hustopečích | Foto: Štěpánka Kadlečková | Zdroj: Český rozhlas

„Jsem tady už hodinu, posunul jsem se o 4,5 metru,“ popisuje jeden z čekajících. Jiná žena dodává: „Stojím tady já, moje teta, sestřenice, bratranec. Přišli jsme v různou dobu, teta už je vpředu, čekala 2,5 hodiny.“

První nově zaregistrovaní pacienti už dostali termín kontroly – na květen příštího roku.

S velkým zájmem stomatolog Tomáš Kuča počítal, rozhodl se přijmout 800 nových pacientů.

„Teď odešli čtyři zubaři, jedna doktorka je na mateřské a tři další zubaři skončili úplně, odešli do jiných měst. Všechno se to tak nějak valí a sype na nás, ale počítali jsme s tím, že je to tady v žalostném stavu,“ přiznává Kuča.

Jedna z dalších žen ve frontě hledala zubního lékaře celý rok: „Byla jsem na pohotovosti, ale tam byl problém, co tam dělám, že mám jít za svým doktorem. Ale když žádného nemám?“

Podle prezidenta České stomatologické komory Šmuclera je ale lékařů v regionu dost:

„Pojišťovny mají lidem přidělit zubního lékaře. Pokud ho v tu chvíli nemají, tak si mají pacienta zapsat do pořadníku. Aby ti lidé někde nepobíhali, nevolali všem. Je potřeba, aby v tomto státě každý dělal, co má. Pojišťovny ročně vyberou 450 miliard korun, tak se mají o ty lidi starat.“

Ještě v poledne měla fronta před ordinací lékaře Kuči asi 50 metrů a čekalo v ní zhruba 150 lidí.

Tak to má být podle našich zvláštních zákonů být. Nový lékař má brát lidi, jak přijdou. Pokud je někde nový, fronta je nevyhnutelná. Popravdě, jsem rád, že to většina stomatologů ignoruje. Lidé by se měli hlásit u pojišťoven, předat lékařům adresa a ne tahle nedůstojná estráda! pic.twitter.com/D3wNHpxPfp — Roman Šmucler (@smucler) November 1, 2022