Zbavit se Macury? Vyloučení hrozí i mně, na členy ostravského ANO je vyvíjen nátlak, říká náměstkyně

Ostravský primátor Tomáš Macura (dříve ANO) informoval na twitteru, že do Ostravy míří manažer hnutí ANO s tím, aby přesvědčil členy, aby se „zbavili Macury“. Máte tuto informaci?

Máme tu informaci z několika zdrojů. Je to dlouhodobější situace. Je třeba si uvědomit, že ačkoliv proběhlo předsednictvo hnutí ANO, na kterém byl přítomen i pan hejtman Ivo Vondrák (ANO), kde se měla situace diskutovat, tak tam proběhla jenom krátká diskuse.

Následně, bez toho, aby to někdo řekl na předsednictvu panu Vondrákovi do očí, tak předsednictvo poslalo návrh na vyloučení primátora Tomáše Macury, Ivo Vondráka, ale i mé osoby, aby to začala velmi proaktivně řešit místní organizace.

Chápu správně, že hned po tom předsednictvu, na kterém pan Vondrák rezignoval na funkci místopředsedy hnutí, byl vytvořen dopis, který směřoval k místní buňce hnutí ANO, aby vás vyloučili?

Ano, šlo o tři dopisy, které směřovaly na krajskou organizaci. A ta to následně předala na oblastní organizace. Předsednictvo to vůbec nekomunikovalo, nikomu to neřekli. Vůbec se nás nezeptali. Žádný dialog neproběhl. To je začátek celé situace.

Vzhledem k tomu, že paní (Alena) Schillerová i pan (Karel) Havlíček komunikují, že se neangažují v celé situaci, že to nechávají na rozhodnutí klubu, tak my jsme s klubem opakovaně jednali. Bylo nám řečeno, že bez ohledu na členství a nečlenství pana primátora, který z hnutí vystoupil, chtějí, abychom pokračovali v současném složení. To stejné máme potvrzeno ze strany našich koaličních partnerů (Piráti a koalice Spolu – pozn. red.).

Nicméně v posledních dvou dnech se dozvídáme informace, že se oba obracejí na členy klubu s nabídkami pozice primátora a dalších... Jediným cílem je, aby došlo ke změně a exemplárnímu potrestání za každou cenu.

Já u těch jednání samozřejmě nejsem, jsou to informace přenesené. Ale věřím jim. Dneska tady má pan manažer přijet a osobně situaci řešit. Angažují se v tom ale i další, místní lidé, jako třeba pan Morcinek a spol.

Jste na to jednání coby členka hnutí pozvána?

Nejsem. Samozřejmě že ne. Ani pan Macura není pozván. Pouze vybraní členové, na které je vyvíjen nátlak.

A jaké od nich máte informace? Jaké jsou teď nálady v místní buňce hnutí ANO?

Ti lidé jsou samozřejmě nervózní, protože to pro ně není příjemná situace. Neví, co se děje. Říkají, že nemají důvod ke změně. Na druhou stranu jsou tady i lidé, kterým se třeba nelíbila naše vyjádření proti panu Babišovi. Je to ale situace, kterou diskutujeme a vysvětlujeme.

Výrazně se tady rozlišuje naše vyjádření vůči prezidentské kandidatuře a působení v rámci Ostravy, kde nám ta podpora byla jasně vyslovena. Kdy jsme byli podpořeni, abychom zůstali. Ale pakliže tyto naše členy někdo obvolává, dává jim různé nabídky... Ti lidé jsou nervózní a neví, co mají dělat. Nadále budeme s klubem jednat a uvidíme, jak se situace vyvine. Ale každopádně je jisté, že vyjádření pana Havlíčka a paní Schillerové není pravdivé.

Zrušení buňky ANO?

Jaký postoj zastává nový lídr hnutí ANO v Ostravě pan Richard Vereš?

To se musíte zeptat jeho.

Nemluvili jste spolu?

Dovedu si představit, že ta situace pro něj není jednoduchá, protože je na něj vyvíjen tlak. Když někdo dostává úkol, že musí něco zařídit, má třeba i v rámci hnutí další politické ambice, tak to pro něj zkrátka jednoduché být nemůže.

Tak, @alenaschillerov to jenom neříká, ona v té věci i reálně koná. Do Ostravy dnes míří hlavní manažer hnutí s jednoznačným zadáním „přesvědčit“ členy zastupitelského klubu o nutnosti zbavení se Macury. A to v zcela rozporu s včerejším prohlášením @KarelHavlicek_ o nezasahování. — Tomáš Macura (@Macura2014) February 16, 2023

A hrozí třeba i zrušení místní organizace hnutí ANO?

Dostali jsme informaci, že i za tuto cenu jsou připraveni členy přinutit, aby došlo ke změně ve vedení hnutí v Ostravě.

Tím pádem by došlo ke zrušení severomoravské organizace?

Dostali jsme tu informaci, že při jedné z diskusí padlo, že „pakliže neposlechnou“, když to tak bohužel řeknu, tak to tak budou činit.

Ve chvíli, kdy vás a pana primátora podpořili vaši koaliční partneři z koalice Spolu a z Pirátů, nemůže se stát, že se v případě obměny v hnutí ANO rozpadne radniční koalice?

V tuto chvíli nemáme informace o tom, že by se klub hnutí ANO rozštěpil a měl se rozpadnout. Pouze je to o tom, že je na jeho členy vyvíjen tlak. Ale ano, víme, že opoziční strany se angažují. Je potřeba vzít i v potaz, že jsou tu snahy opozičních stran, aby ke změně došlo. Je potřeba vzít v potaz, že i oni se do situace zapojují.

Odchod z ANO

Zvažujete odchod z hnutí ANO ve chvíli, kdy byste od vašich kolegů slyšela, že je to už neúnosné?

Odchod zvažuji bez ohledu na situaci. Můj odchod je ale jedna rovina té věci, která bude zákonitě dříve nebo později následovat.

Nerada jednám pod tlakem, myslím si, že co se v této chvíli děje, není v pořádku. Není v pořádku, aby se nikdo neptal, aby nikdo s nikým nemluvil. Aby mi chodily návrhy na vyloučení s tím, že jsme měli komunikovat předtím, že nechceme, aby pan Babiš kandidoval na prezidenta. Nikdo nás neoslovil a pan Babiš neprošel žádným legitimním procesem nominace v rámci hnutí. Prostě to oznámil a pak si to nechal schválit předsednictvem.

1/2 Rozhodl jsem se k dnešnímu dni ukončit své členství v ANO. Nemohu se smířit se směřováním hnutí, které je zcela odlišné od situace v době mého vstupu, a současně jsem již ztratil víru v možnost na tom ještě něco změnit. Respektuji však, že jsem byl zvolen primátorem právě … — Tomáš Macura (@Macura2014) February 13, 2023

To je situace, ve které se já nerada rozhoduji. Že uvažuji o vystoupení, je jasné. Na druhou stranu si nemyslím, že je namístě, abych se nechala takhle strčit do kouta.

A jediným důvodem pro vyloučení je fakt, že jste s Macurou a Vondrákem nepodpořili Babiše v prezidentské volbě?

Oni to definují tak, že jsme vystupovali proti němu. Ale ano.

Máte po jednání s manažerem hnutí ANO domluvenou nějakou schůzku, kde budete situaci řešit s členskou základnou?

Máme domluvené jednání zastupitelského klubu, na kterém asi nebudou všichni členové. A dnes (ve čtvrtek – pozn. red.) by měla proběhnout i schůzka místní organizace v Ostravě-Porubě, kde jsem registrovaná jako členka hnutí ANO. Ale nevím, jak se to stihne, protože zastupitelský klub je pro mě primární.

Mohlo by pak být jasno, co bude dál?

Nejsem si jistá, že bude vyřešeno vše. Potřebujeme si mezi sebou ty věci říci, protože informací, o kterých se bavíme, koluje celá řada. Každopádně se o nich potřebujeme pobavit s členskou základnou. Nyní totiž mluvíme jen s individuálními členy. Jde tady ale o 21 lidí, se kterými to musíme řešit.

Když jsme o tom mluvili posledně, tak jsme měli jednoznačnou podporu a žádný problém nebyl. Samozřejmě nevíme, do jaké míry je to vyvolané uměle a do jaké míry je to změna názoru.