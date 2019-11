Čaputová na Národní třídě uctila památku listopadu 1989. ‚Změny stále nejsou dotažené,‘ říká

Změny, které nastaly v listopadu 1989, jsou započaté, ale ne dokončené. Lidé musí cítit sociální jistoty a žít důstojné životy, řekla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Na pražské Národní třídě v úterý položila věnec u památníku událostí 17. listopadu. Varovala před tím, že když se lidé nebudou angažovat ve věcech veřejných, demokracie se může změnit na úplně jiný režim. Praha 17:44 12. 11. 2019 (Aktualizováno: 18:09 12. 11. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová položila 12. listopadu 2019 věnec k památníku 17. listopadu na Národní třídě v Praze při příležitosti 30. výročí sametové revoluce. | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Čaputová položila věnec u památníku krátce před 17.00. Její příjezd přivítalo několik lidí potleskem. V Praze se v úterý také zúčastní diskusního pořadu v České televizi, který je věnován hledání pravdy. Debatovat bude mimo jiné s předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským.

Čaputová řekla, že v době revoluce jí bylo 16 let a studovala gymnázium. Na tehdejší bratislavské protesty, které se uskutečnily už 16. listopadu, i pražské si velmi dobře pamatuje.

Tehdejší události označila za klíčové pro novodobou historii. Poznamenala, že osobně v novém režimu prožila většinu života a nabídl jí úplně jiné možnosti oproti životům, které lidi žili předtím.

„Myslím si, že ne vždy si to uvědomujeme, ty možnosti, které listopad přinesl a faktem je, že ty změny jsou započaté, ale nejsou dotáhnuté, ještě je kus cesty před námi, aby demokracie, kterou jsme si vydobyli v listopadu 1989, aby ji také cítili lidé, aby cítili sociální jistoty, aby žili důstojné životy,“ řekla.

‚Je to cesta‘

Jako určitý dluh vnímá to, že často jsou mnohé nabyté svobody a práva brána jako samozřejmost. „Jako kdybychom si je neuvědomovali a nevážili si jich,“ podotkla. Demokracii označila za potenciál.

„Je to vývoj, je to cesta, je to i cesta učení se. Nefunguje na autopilota, pokud se nebudeme zúčastňovat a nebudeme se angažovat ve věcech veřejných, tak se můžou dít věci, které se mohou vymknout kontrole. A demokracie se může změnit na úplně jiný režim, například takový, jaký byl před 1989,“ zdůraznila.

Čaputová si 30 let staré událost připomene o víkendu na Slovensku. V sobotu nejprve s českým prezidentem Milošem Zemanem uctí památku událostí z 16. listopadu, kdy se konaly v Bratislavě protirežimní protesty. Další připomínka listopadových událostí je naplánována na nedělní odpoledne, zúčastní se jí i český premiér Andrej Babiš (ANO) a další hosté.