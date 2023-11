,Demokracie je proces. Vyžaduje angažovanost nás všech.‘ Čaputová v Praze uctila památku 17. listopadu

Sametová revoluce v roce 1989 byla společným dílem Česka a Slovenska, položila základy demokracie a dosud z ní čerpáme, řekla ve čtvrtek večer slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v Praze, poté co položila květiny u pamětní desky 17. listopadu na Národní třídě. V obležení novinářů slovenská prezidentka poděkovala aktérům 17. listopadu. Do Prahy Čaputová den před výročím sametové revoluce přijíždí každoročně. Praha 18:28 16. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zuzana Čaputová na Národní třídě v Praze | Foto: Pavlína Nečásková | Zdroj: Český rozhlas

„Demokracie je proces, je to živý organismus, je to dialog. Není to statická věc. Není to definitiva, kterou když získáme v roce 89, tak stále platí a drží. Právě proto vyžaduje angažovanost nás všech,“ řekla Čaputová na Národní třídě.

Čaputová uvedla, že je ráda, že vpředvečer sametové revoluce může opět být v Praze. Podle ní 17. listopad patří mezi největší svátky novodobé historie.

Lidé před 34 lety na Národní třídě stáli sjednocení proti totalitě, měli odvahu, odmítali násilí, byli vyzbrojení havlovskou pravdou a láskou, řekla.

„Pokud jim toto stačilo na vítězství demokracie, věřím, že tyto kvality a hodnoty nám budou stačit na obranu demokracie,“ dodala.

Slovenská prezidentka zavzpomínala, že v době sametové revoluce jí bylo 16 let a účastnila se demonstrací na bratislavském náměstí Slovenského národního povstání. „Vnímala jsem velmi jasně, protože se u nás doma o tom mluvilo, že se děje velká změna,“ řekla.

Čaputová se dopoledne na Pražském hradě setkala s českým prezidentem Petrem Pavlem. Odpoledne měla v programu setkání s krajany ve Slovenském institutu v Praze, večer bude debatovat se studenty Univerzity Karlovy. V předvečer 17. listopadu uctila památku výročí revoluce z roku 1989 na Národní třídě také v předchozích dvou letech.