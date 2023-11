Stále věřím, že slušnost není slabinou. Slovensko má problémy, jako jiné mladé demokracie, říká Čaputová

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová přijela ve čtvrtek do Prahy, na Národní třídě uctila výročí Sametové revoluce a na Pražském hradě ji přijal prezident Petr Pavel. Potkala se též se svými krajany. „Když jsem v zahraničí, tak se pravidelně potkávám s komunitou Slováků. Paradoxně když mluví o motivaci či demotivaci (k návratu), nemluví na prvním místě o platových podmínkách, ale spíše o atmosféře ve společnosti,“ řekla Čaputová pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 18:59 19. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zuzana Čaputová v Praze | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Během návštěvy v Praze jste se také setkala s krajany. Je podle vás problém, že Slováci odchází do zahraničí? Co je třeba udělat pro to, aby zůstali na Slovensku?

Je to velké téma už několik let, hlavně u mladých lidí. Je přirozené, že někdo jde do zahraničí na zkoušku nebo za vědomostmi a zkušenostmi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou

Potom je důležité, aby se alespoň část z nich vracela domů na Slovensko. A je to samozřejmě o atmosféře, která na Slovensku je.

Když jsem v zahraničí, tak se pravidelně potkávám s komunitou Slováků a studentů. Paradoxně když mluví o motivaci nebo demotivaci, nemluví na prvním místě o platových podmínkách, ale spíše o atmosféře ve společnosti, netoleranci a jiných projevech. To mě samozřejmě velmi mrzí.

Musíme se všichni podílet na tom, aby na Slovensku byla větší míra pohody a menší míra nenávisti, aby lidé měli důvod a motivaci se vracet. Přirozeně je na Slovensku potřebujeme, s plným respektem k tomu, že se někteří lidé rozhodnout žít v zahraničí.

Nemyslíte si, že po posledních politických událostech na Slovensku bude pokračovat vlna stěhování ze země?

Bohužel někteří lidé to avizují. A vím, že někteří lidé i odešli a mrzí mě to. Uvidíme, jak situace na Slovensku bude pokračovat. Doufám, že najdou důvod se vrátit. Všichni musíme zemi nějakým způsobem ovlivňovat, aby byla na správné cestě. To je věc nás všech.

Slušnost nejen v politice

Během vašeho mandátu a před volbami jste zdůrazňovala, že slušnost není slabost, ale může být silou. Platí to u vás stále, nebo jste po posledních parlamentních volbách změnila názor?

Zdá se, že voliči dali hlas a většinu v parlamentu lidem, kteří používali i negativní emoce. Já ze své zkušenosti a praxe nechci polevit, stále tomu věřím.

V čase, kdy jsem oznamovala, že kandidovat nebudu, jsem stále byla nejdůvěryhodnější političkou v zemi, takže část lidí to přece jen oslovuje.

Slovensko je daleko širší, než to, koho si zvolí za parlamentní většinu, s plným respektem k tomuto výběru. Pokud na tom území ale máme žít, tvořit jedno společenství a zvládat krizi, tak je podle mého názoru nevyhnutelné, abychom se k sobě chovali slušně. Nejen v politice, ale i mezi lidmi navzájem.

Nyní oslavujeme 17. listopad a hodnoty, které nám 17. listopad přinesl. Jakou cestu Slovensko absolvovalo? Myslíte si, že bylo připravené na demokracii? Kritici rozdělení Československa říkají, že možná úplně nebylo. Ubírá se dnes země správným směrem?

Slovensko je demokratická společnost a ano, máme problémy mladé demokracie, tak jako mnohé jiné mladé demokracie.

Za svůj život si ještě pamatuji totalitu, pamatuji si 90. léta, mečiarismus, období reforem a různých zvratů. Demokracie je proces, je to živý organismus, je to proces učení a je to dialog.

Není to statická věc. Není to definitiva, kterou když získáme v roce 89, tak stále platí a drží. Právě proto vyžaduje angažovanost nás všech v každé době. I v té, která se zdá být výzvou.

V České republice jste velmi populární a oblíbená. Neuvažujete o tom, že až vám skončí mandát, že byste působila v nějaké instituci v Česku?

Velmi si vážím důvěry lidí v Česku, je to velmi milé a příjemné. Zatím pokud jde o úvahy, co bude po mandátu, tak to nějakým způsobem neřeším.

Skončím ale tím pozitivním, že si velmi vážím přízně, kterou tu cítím.

Dostala jste už nějaké nabídky z České republiky?

Zatím bych to nespecifikovala, všechno je otevřené. Potřebuji si po tom všem oddechnout, možná trochu reflektovat, co jsem zažila.