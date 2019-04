Budoucí prezidentka Slovenska Čaputová navštívila Prahu, povečeřela se Schwarzenbergem

Budoucí slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dva týdny po svém vítězství v přímé volbě soukromě navštívila Prahu. V úterý povečeřela s někdejším ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem z TOP 09, který kandidoval v první přímé volbě proti stávajícímu prezidentovi Miloši Zemanovi. Praha 11:15 10. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidátka na slovenskou prezidentku Zuzana Čaputová | Zdroj: Profimedia

„Zuzana Čaputová přijela do Prahy soukromě na koncert Boba Dylana, čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg ji společně s několika přáteli před koncertem pozval na večeři," uvedl Miroslav Hlaváč z tiskového oddělení TOP 09.

Někdejší protikandidát stávajícího prezidenta Miloše Zemana podpořil vítězku slovenského volebního klání Zuzanu Čaputovou.

Čaputová se v Praze během své soukromé návštěvy sešla také s ředitelem Knihovny Václava Havla Michaelem Žantovským a podle deníku Blesk večer navštívila koncert legendárního amerického zpěváka Boba Dylana v Lucerně.

„Bylo to milé, neformální setkání paní Čaputové a jejích přátel s lidmi v Praze, kteří podpořili její kandidaturu,“ řekl Žantovský.

Mluvčí Čaputové Martin Burgr její program v Praze nekomentoval. Sdělil jen, že až do konce týdne nemá budoucí slovenská prezidentka žádný veřejný program, potom ji čeká dovolená.

Prezidentka Čaputová oficiálně v Česku

Český prezident již dříve Čaputové pogratuloval k vítězství ve volbách a pozval ji na návštěvu Česka. „Bude mi potěšením přivítat vás na Pražském hradě a pevně věřím, že se nám podaří navázat na tradici osobního přátelství mezi českými a slovenskými prezidenty, které je odrazem bratrství Čechů a Slováků,“ uvedl.

Čaputová nahradí Kisku v polovině června. A její první zahraniční cesta v čele státu podle tradice povede právě do Česka, v Praze se pak setká mimo jiné i s prezidentem Zemanem.

„Určitě se těším na návštěvu Česka. Jednak chci zachovat tradici první návštěvy právě do vaší země a navíc – myslím, že mi bylo okolo dvaceti let, když se republika rozdělila – a v podstatě jsem na společné kultuře vyrůstala. Takže je to pro mě samozřejmost a přirozenost, mám tam mnoho přátel a ráda tam jezdím na dovolenou,“ řekla před časem pro Radiožurnál.

Zemanova předchozí podpora Šefčoviče před druhým kolem prezidentského klání na Slovensku pak podle ní první setkání neovlivní. „Brala jsem to s respektem. Signalizovalo to jistou názorovou a hodnotovou blízkost s panem Zemanem. Vnímám to s jistou velkorysostí, nezatěžuji se tím, že se setkali,“ uvedla.

Na závěr svého mandátu zavítá do Česka i Kiska. „Pokud vím, máme se s panem prezidentem Zemanem sejít v Lánech, tak se velmi těším. Máme některé rozdílné názory, ale to nebrání tomu, abychom na osobní úrovni měli přátelský vztah, takže se těším na to setkání,“ řekl Kiska v České televizi.