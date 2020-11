Přestat uvádět denní počty zemřelých? ‚Nejsem tak statečný,‘ uvedl šéfstatistik Dušek před poslanci

Poslanci vedli na neveřejném zasedání výboru pro zdravotnictví plamennou debatu o tom, zda a jak veřejnost informovat o počtu zemřelých v souvislosti s koronavirem. „Je opravdu nutné hlásit médiím informaci o úmrtnosti na covid každý den?“ podotkl podle záznamu onkolog a poslanec hnutí ANO Rostislav Vyzula. „Nejsem tak statečný, abych to vypnul,“ reagoval na to šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Praha 12:57 11. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ta informace je nepřesná, nechci říct přímo nesmyslná. Víme, že všichni ti pacienti na covid nezemřeli. Na dolní liště v médiích ale jde číslo 150 úmrtí na covid za den,“ vysvětlil svůj postoj Vyzula, kterého citoval Blesk, a označil každodenní zveřejňování počtu zemřelých za „extrémně deprimující informaci“.

Testy odhalily o 3000 méně nakažených než před týdnem. Nejhorší je situace na Pelhřimovsku Číst článek

„Pokud tuto informaci musíme podávat, můžeme ji podat v porovnání s nějakou standardní hodnotou úmrtí, která běžně probíhala. Tak by bylo vidět, jestli jsou navíc, nebo v rámci pravidelných průměrů. Jinak je to informace v podstatě bezcenná a pro lidi, kteří tomu nerozumí, velmi depresivní,“ navrhl poslanec na zasedání, které proběhlo 4. listopadu.

Dušek: Strašně rád tak učiním

„Já si to, myslím, užívám nejvíc ze všech, tohle denní vysílání tohoto čísla,“ reagoval s ironií Dušek. „Není to jediné číslo, které by vyžadovalo trochu vyzrát. Chybí nám něco, co bych označil za národní komunikační strategii v době epidemie, jejíž součástí by bylo i nastavení pravidel, jaká čísla se vysílají v reálném čase, jaká ne, a co znamenají,“ komentoval to šéf ÚZIS. Upozornil, že nastavení takové strategie je mimo jeho kompetence.

„Ve chvíli, kdy mně jako zaměstnanci ÚZIS doputuje papír, abych toto číslo přestal vysílat a řádně po validaci informoval veřejnost o mortalitě třeba za poslední čtvrtrok se standardizovanými hodnotami a nastavenými příčinami úmrtí třeba ve spolupráci s ČSÚ (Český statistický úřad, pozn. red.), strašně rád tak učiním,“ vyjádřil se Dušek. „Kdybych já sám nyní vysílání tohoto čísla vypnul, rozpoutám doslova mediální peklo,“ dodal.

„Pan profesor to musí hlásit,“ podotkl poslanec Julius Špičák (ANO). „Nemůže to číslo nehlásit, protože ho reportuje denně Světová zdravotnická organizace.“ To Dušek odmítl. „Nemusím, akorát já nejsem ten typ statečného člověka, který by to vypnul. Nejsem tak statečný,“ reagoval.

Richterová: Neskutečně nebezpečné

‚Testovat se mělo dřív.‘ Ohniska nákazy covidem jsou hlavně v domovech seniorů, ukazuje analýza klastrů Číst článek

„Neschopnost čelit nepříznivým číslům ukazuje na nevyspělost naší vlády,“ vyjádřila se pro server iROZHLAS.cz poslankyně za Piráty a členka výboru Olga Richterová. „Jde o to, abychom mohli zhodnotit, jak zvládáme situaci v čase. Měnit metodiku reportování zemřelých během vrcholu epidemie je neskutečně nebezpečné. Věřím, že připomínka pana ředitele Duška o jeho nedostatečné odvaze to změnit byl pouze bonmot,“ dodala Richterová k jednání, které proběhlo minulý týden.

Už se to neřešilo

Výbor pro zdravotnictví jednal znovu v úterý, podle vyjádření jeho předsedkyně Věry Adámkové (ANO) se na něm téma zveřejňování počtu zemřelých s covidem neřešilo.

„Včera toto nebylo na programu jednání. Jinak se tomu věnujeme každou schůzi,“ řekla redakci. Zda se z debaty rýsuje nějaké rozhodnutí, odmítla komentovat. „To je otázka na pana ministra (Jana Blatného) pro příští schůzi. On si mezitím shání informace a komunikuje se svými odborníky, takže uvidíme,“ uvedla.

Adámková každodenní zveřejňování počtu zemřelých považuje za zavádějící. „Nemusí to mít žádnou výpovědní hodnotu, ani ve zhoršení, ani ve zlepšení situace,“ podotýká.

Ústav zdravotnických informací a statistiky čelí kritice za zpožděné zveřejňování dat dlouhodobě. „ÚZIS nepochopil, že pokud by zveřejnili co nejvíce dat v surové, anonymizované formě, tak jim je akademická a veřejná sféra pomůže zanalyzovat,“ kritizoval úřad ve vysílání Českého rozhlasu Plus už na konci října Michal Bláha z projektu Hlídač státu.

Počet zemřelých s covidem-19 v Česku nadále roste, podle dostupných dat jich za úterý přibylo 109, minulé úterý dokonce 244, nejvíce v jednom dni od propuknutí pandemie.