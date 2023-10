‚Za málo peněz hodně muziky.‘ Státní lesy mají už 54 prodejních míst zvěřiny, zájem je hlavně o kančí

Jsou to tři roky, co Lesy České republiky začaly zájemcům nabízet zvěřinu. Od té doby jí pracovníci státního podniku prodali přes 110 tun, jen za letošní rok vyřídili víc než 400 objednávek. Další přibývají každým dnem. Až na výjimky si kupující odváží celé kusy zvěřiny. Hradec Králové 11:04 4. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lesy ČR postupně rozšiřují počet míst, kde si zájemci mohou koupit zvěřinu | Foto: Václav Plecháček | Zdroj: Český rozhlas

V Hájovně státních lesů přistupuje k chladicímu boxu Luboš Sedláček. Urazil asi 40 kilometrů, aby si v Rokytnici v Orlických horách pořídil zvěřinu.

Vybrat si může z několika kusů srnčího. „Nevadilo by vám, když vám dám ten nejmenší kus?" ptá se prodávající.

Nakonec si Sedláček odváží srnku, která má necelých 11 kilogramů. Rozporcovat si ji musí sám. „Je s tím trošku víc práce. Ale je to zase vykoupeno tím, že to není tak drahé,“ těší ho.

Jediné, co Sedláček před nákupem řešil, byl dostatek místa v mrazáku. „Jako není to tak, že bychom to snědli za 14 dní,“ uznává. Jako první Sedláčkovi ze srnčího udělají guláš, časem prý dojde i na svíčkovou.

S největší pravděpodobností tady Luboš není naposledy. „Takto na podzim je to ideální,“ říká.



Kančí i srnčí



V chladicím boxu hájenky v Rokytnici v Orlických horách zbyly ještě tři kusy srnčího a jedno sele. Pro ty si zájemci přijedou v příštích dnech. Kromě toho tady pracovníci Lesů ČR občas uloví i jelena nebo muflona.

„Plán lovu se tady pohybuje mezi 80 až 90 kusy spárkaté zvěře za sezonu,“ říká revírník Jiří Homolka z Lesní správy Rychnov nad Kněžnou.

Největší zájem je podle něj mezi lidmi o maso divokých prasat. „Myslím si, že to je jak z důvodu cenovky, tak i z důvodu výtěžnosti. Za málo peněz hodně muziky,“ glosuje.



Právě na divočáky ale v Rokytnici existuje pořadník. A podobné je to i jinde. Napříč republikou platí, že kromě černé zvěře a srnčího je mezi lidmi velký zájem ještě o daňčí maso.

V Královéhradeckém kraji státní podnik zvěřinu prodává ještě v Hořicích, Dvoře Králové nad Labem. Po celé republice mají státní Lesy 54 prodejních míst zvěřiny.