Majitelé zooparku ve Zvoli i přes zákaz pouštějí do areálu návštěvníky. Nabízejí soukromé prohlídky

Zoopark ve Zvoli nedaleko Prahy má být oficiálně uzavřený. Majitelům už letos úřady vyměřily pokuty ve výši 55 tisíc korun, nyní jim ale hrozí pokuty nové. Přes uzavření zooparku majitelé do areálu pouští návštěvníky. Nabízejí jim soukromé prohlídky. Ani to ale podle České inspekce životního prostředí nesmí. Zvole 12:28 22. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zoopark ve Zvoli. | Foto: Radek Duchoň | Zdroj: Český rozhlas

„Vstupné se v současné době nevybírá, máme pouze, řekněme, doporučenu částku příspěvku,“ říká Radiožurnálu spolumajitel areálu zooparku ve Zvoli Tomáš Machač. „Je to ale o tom, že vždy je možná pouze telefonická rezervace, právě proto, že prostor je malý. Snažíme se zvířata nezatěžovat proudícími davy. Protože zvířata jsou kontaktní, můžeme s nimi takto pracovat,“ dodává.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Majitelům zooparku ve Zvoli nedaleko Prahy hrozí nové pokuty. Návštěvníky pouští na soukromé prohlídky

Při pohledu na areál a vstup do něj nenarazíte na nic, co by nasvědčovalo tomu, že jde o provozovnu s otevírací dobou nebo že se vybírá vstupné.

Česká inspekce životního prostředí zakázala provoz zooparku letos v květnu, protože mu podle ředitele inspekce Erika Geuse chyběla licence.

„Nechci se pouštět do hodnocení současné situace, protože běží správní řízení. V této zemi je každý povinen dodržovat zákony. Jinými slovy, takové sousedské ‚podívejte se, jak chovám zvíře a když se vám to bude líbit, dejte mi pro něj peníze na jídlo‘ - to si mohou dovolit zařízení, která vůbec neslouží jako veřejná zoologická zahrada,“ říká Geus.

Zoopark ve Zvoli u Prahy přišel o povolení pro chov pum. Majitel si je ale chce nechat Číst článek

Definice ZOO

Problém je podle ředitele inspekce v počtu zvířat. „Základní definice zoologické zahrady je, že máte více než dvacet druhů volně žijících savců a ptáků.“

Majitelé zooparku říkají, že žádná pravidla neporušují. Některé hady a pavouky podle svých slov přestěhovali a už staví nové zařízení. Úplně by se chtěli přestěhovat ještě letos.

Úřady nařídily nelegální stavbu v minulosti odstranit už několikrát, nikdo ale neví, kam přechodně se zvířaty. V Česku totiž žádné takové zařízení neexistuje.

Nezávislý starosta Zvole Miroslav Stoklasa o odstranění nelegálně postavených staveb usiluje už roky. „Je pravda, že skoro každý večer je po celé Zvoli slyšet řvaní lva. Při nějakém útěku by ten lev mohl být velmi nebezpečný,“ řekl.

Stoklasa svými slovy narážel na minulé útěky pumy nebo dikobraza. Právě povolení pro chování pum veterináři navíc před časem neprodloužili, protože výběhy vznikly bez stavebního povolení.