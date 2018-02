'Čekáme férové soupeření i spolupráci.' Politici gratulují Hamáčkovi ke zvolení šéfem ČSSD

Zástupci sněmovních stran bezprostředně po rozhodnutí nedělního mimořádného sjezdu ČSSD v Hradci Králové gratulovali novému předsedovi sociální demokracie Janu Hamáčkovi ke zvolení. Šéf ODS Petr Fiala doufá, že ČSSD si bude pod současným místopředsedou Sněmovny vědoma své demokratické tradice. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek uvedl, že očekává férové a korektní soupeření i spolupráci. Praha 19:56 18. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček na mimořádném sjezdu ČSSD v Hradci Králové | Zdroj: ČTK

"Blahopřeji Janu Hamáčkovi ke zvolení předsedou ČSSD. Přeji mu, aby si sociální demokracie pod jeho vedením byla vědoma své demokratické tradice a přispívala k respektování ducha ústavy a kvalitě parlamentní demokracie v naší zemi," uvedl v tiskovém prohlášení Fiala. Místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija uvedla, že česká politická scéna si zaslouží autentickou levicovou demokratickou stranu. "A to říkám i přesto, že budu vždy jejím ideovým protivníkem," napsala na twitteru.

Korektní soupeření

Bělobrádek na stejné sociální síti uvedl, že očekává férové a korektní soupeření i spolupráci, tam, kde to programově a hodnotově je možné. Šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek napsal, že přeje Hamáčkovi mnoho moudrosti v dalších krocích. Místopředseda lidovců Marian Jurečka napsal, že Hamáček musí stabilizovat ČSSD v nejednoduché době. "Přeji mnoho poctivých, uvážených a dobrých rozhodnutí," uvedl. Lidovci byli v posledním kabinetu spolu s ANO koaličním partnerem ČSSD.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil hovořil o tom, že ČSSD pravděpodobně směřuje do vlády současného premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO), na kterou tlačí i prezident Miloš Zeman. Naznačilo to podle něj to, že do druhého kola volby předsedy postoupil vedle Hamáčka také Jiří Zimola, přičemž oba jsou spíš nakloněni zapojení sociální demokracie do vlády. Hamáček ale trvá na tom, že by v ní neměl být trestně stíhaný politik.

Uklidnění politického dění

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik popřál ČSSD, aby Hamáček dokázal úspěšně pracovat v rámci strany i pro občany. "Je nutné uklidnit politické dění, především však prosazovat opatření ve prospěch občanů naší republiky," uvedl v prohlášení, které komunisté zveřejnili na svém twitterovém účtu.

Podle šéfa Starostů a nezávislých Petra Gazdíka přebírá Hamáček stranu v těžké době. "Doufám, že se mu podaří ji spojit, ne rozdělit. Těším se na spolupráci," uvedl na twitteru.