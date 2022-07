Srdce Augustina se vychýlilo z osy. Druhý největší zvon v České republice musí odborníci opravit

Nejvýznamnější zvon v Hradci Králové a druhý největší v celém Česku, zvon Augustin na hradecké Bílé věži, čeká oprava. Srdce zvonu se totiž vychýlilo ze své osy. Co to všechno znamená, jak náročná oprava bude a jak dlouho bude zvon mimo provoz? Hradec Králové 15:38 9. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zvonění na zvon Augustin na Bílé věži v Hradci Králové | Foto: Milan Baják | Zdroj: Český rozhlas

Laik to prakticky nemá šanci zjistit. Zvoník David Kafka ale na Bílé dokáže přesně ukázalt odchylku srdce zvonu. Srdce zvonu je kovová část, která vlastně údery do těla zvonu, do takzvaného věnce, vytváří zvuk.

Augustin, druhý největší zvon v České republice, teď čeká na svoji opravu

Ta odchylka není velká, je jen pár stupňů, ale je tam. Zvoníci na ni přišli tak, že při zvonění vydával zvon, laicky řečeno, při úderu na jednu stranu silnější zvuk, než když srdce udeřilo na stranu druhou.

Závada pro zvon nebo třeba i pro samotnou Bílou věž není nebezpečná. Kdyby na ni nikdo nepřišel, pravděpodobně by se se zvonem nic zásadního nestalo. Ale podle zvoníka Davida Kafky je zvon Augustin natolik významný a historicky cenný, že se k němu zvoníci chtějí chovat s úctou a respektem.

A právě úcta a respekt znamenají, že i když je špatně jenom relativní drobnost, je potřeba ji opravit a uvést zvon do takového stavu, v jakém má být.

Oprava by měla být hotová v nejbližších týdnech. Finančně by neměla být úplně náročná, bude potřeba srdce zvonu přizvednout, povolit čtyři šrouby, nastavit všechno do správného úhlu a zase šrouby utáhnout.

Je to ale potřeba všechno důkladně a dobře změřit. Zvon se do té doby odmlčí a zvonit nebude.

Ale protože nejbližší zvonění je v plánu na 28. srpna, na svátek svatého Augustina, je na opravu času relativně dost a právě do srpna zvoníci chtějí opravu stihnout.