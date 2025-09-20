Žvýkačky, slamáky i erotické pomůcky. Místní si stěžují na obchod se smíšeným zbožím v Palkovicích

Ve venkovských prodejnách smíšeného zboží je možné narazit na různorodý sortiment. I na erotické pomůcky. Česká obchodní inspekce za rok obdrží několik stížností od lidí, kterým se erotické hračky vystavené mezi běžným zbožím nelíbí. Pro jejich nabízení ale neexistuje v Česku žádná zákonná úprava. V Palkovicích proto problém řešila obecní rada.

V docela obyčejné prodejně se smíšeným zbožím, v regálech, kde jsou třeba dětské čepice nebo slaměné klobouky, jsou i nejrůznější náhražky částí mužských i ženských těl. „Nelíbí se mi to tam, nemělo by to tam být, chodí tam nakupovat děti,“ říká před prodejnou paní Dáša.

Jedna z obyvatelek Palkovic podala stížnost na Českou obchodní inspekci, ta ji přeposlala na Živnostenský úřad ve Frýdku-Místku. Z pohledu inspekce nedošlo k porušení zákona. Žádné konkrétní omezení v Česku totiž pro nabízení erotických pomůcek neplatí.

„Pokud budou uvedené výrobky zabaleny v obalu a nebudou na těchto obalech či viditelných příbalových letácích obrázky obsahující pornografický materiál, sexuální praktiky a podobně, mohou být nabízeny kdekoliv, kde neutrpí jejich jakost,“ uvádí mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.

Zakrýt a přesunout

Na obalech je jasně vyobrazeno, jaké části těla mají výrobky nahrazovat. O pornografii ale přímo nejde. Případnou závadnost by musel podle obchodní inspekce posoudit soud. Stížnost proto neřešil ani živnostenský úřad a celá věc tak skončila na stole palkovického starosty.

Nezletilí si mohou na Alza.cz koupit alkohol, věk ověří jen vyskakovací okno. ‚Nedostatečné,’ tvrdí inspekce

Číst článek

„Já si myslím, že jsme si tady domluvili, že dojde k přesunutí a zřejmě dojde i k tomu, že se to nějakým způsobem zakryje. Kdo bude chtít, tak si ty pomůcky koupí a kdo se na to nebude chtít dívat, tak se nebude dívat,“ říká nezávislý starosta Palkovic Radim Bača po několikaminutové diskuzi s majitelkou obchodu.

Ta se na záznam vyjádřit nechtěla. Stejně jako prodavačky, ty pouze potvrdily, že zboží přesunou jinam, kde nebude pro děti viditelné.

