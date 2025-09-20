Žvýkačky, slamáky i erotické pomůcky. Místní si stěžují na obchod se smíšeným zbožím v Palkovicích
Ve venkovských prodejnách smíšeného zboží je možné narazit na různorodý sortiment. I na erotické pomůcky. Česká obchodní inspekce za rok obdrží několik stížností od lidí, kterým se erotické hračky vystavené mezi běžným zbožím nelíbí. Pro jejich nabízení ale neexistuje v Česku žádná zákonná úprava. V Palkovicích proto problém řešila obecní rada.
V docela obyčejné prodejně se smíšeným zbožím, v regálech, kde jsou třeba dětské čepice nebo slaměné klobouky, jsou i nejrůznější náhražky částí mužských i ženských těl. „Nelíbí se mi to tam, nemělo by to tam být, chodí tam nakupovat děti,“ říká před prodejnou paní Dáša.
Jedna z obyvatelek Palkovic podala stížnost na Českou obchodní inspekci, ta ji přeposlala na Živnostenský úřad ve Frýdku-Místku. Z pohledu inspekce nedošlo k porušení zákona. Žádné konkrétní omezení v Česku totiž pro nabízení erotických pomůcek neplatí.
„Pokud budou uvedené výrobky zabaleny v obalu a nebudou na těchto obalech či viditelných příbalových letácích obrázky obsahující pornografický materiál, sexuální praktiky a podobně, mohou být nabízeny kdekoliv, kde neutrpí jejich jakost,“ uvádí mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
Zakrýt a přesunout
Na obalech je jasně vyobrazeno, jaké části těla mají výrobky nahrazovat. O pornografii ale přímo nejde. Případnou závadnost by musel podle obchodní inspekce posoudit soud. Stížnost proto neřešil ani živnostenský úřad a celá věc tak skončila na stole palkovického starosty.
„Já si myslím, že jsme si tady domluvili, že dojde k přesunutí a zřejmě dojde i k tomu, že se to nějakým způsobem zakryje. Kdo bude chtít, tak si ty pomůcky koupí a kdo se na to nebude chtít dívat, tak se nebude dívat,“ říká nezávislý starosta Palkovic Radim Bača po několikaminutové diskuzi s majitelkou obchodu.
Ta se na záznam vyjádřit nechtěla. Stejně jako prodavačky, ty pouze potvrdily, že zboží přesunou jinam, kde nebude pro děti viditelné.