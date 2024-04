Zvýšené hlasy, vyostřená debata, i když s nižší účastí. Lidé z Dolní Lutyně vedle gigafactory bydlet nechtějí

V opět vyostřené atmosféře se v kulturním domě v Dolní Lutyni na Karvinsku v pondělí nesla druhá veřejná prezentace týkající se plánované výstavby strategického průmyslového areálu. Nové informace ale nezazněly. Lutyňané zvýšenými hlasy zopakovali, že nechtějí žít vedle baterkárny. Zástupci Moravskoslezského kraje či ministerstva průmyslu jim oponovali, že lidé v Nošovicích také nechtěli automobilku Hyundai, ale zvykli si, jsou spokojeni. Dolní Lutyně 21:44 29. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Debata o chystané továrně v Dolní Lutyni byla opět vyostřená, lidí bylo méně | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

Na veřejnou prezentaci přišlo podstatně méně lidí než na první debatu před měsícem. Lidé ji mohli sledovat i online, většina prezentovaných informací se navíc opakovala. Na konci března se musely na debatu vydávat vstupenky, a ani tak se všichni zájemci do sálu s 200 místy nedostali, v pondělí byl sál poloprázdný.

Na pozemcích o rozloze 278 hektarů chce stát postavit takzvanou gigafactory, tedy továrnu na výrobu baterií do elektroaut. Hovoří se o vzniku až 7000 pracovních míst, investice má mít hodnotu 200 miliard korun. Řada místních s vybudováním továrny ale nesouhlasí, obávají se negativních dopadů na místní komunitu a přírodu, vadí jim znehodnocení zemědělské půdy.

„Nerozumím tomu, proč na Ostravsku, které je známé spoustou brownfieldů a nevyužitých ploch, chcete zabetonovat ornou půdu a kácet lesy,“ řekla například jedna z účastnic debaty.

Lidé se ptali třeba i na dopady na řeku Olši. Předseda představenstva krajské rozvojové agentury MSID Václav Palička řekl, že o hydrologické situaci v Olši bude stát jednat i s Polskem.

Dohoda s ochranáři

V minulosti se prostor v Dolní Lutyni zvažoval pro automobilku Hyundai, která nakonec svou továrnu vybudovala v Nošovicích. Stát pak uzavřel s ochranářskými organizacemi dohodu.

Ochranáři se v ní zavázali, že nebudou bránit výstavbě automobilky Hyundai na zemědělských pozemcích v Nošovicích a stát deklaroval, že upustí od přípravy průmyslových ploch v Dolní Lutyni a v Šilheřovicích na Opavsku. Nyní ochranářské organizace podepsaly se státem novou dohodu, která na pozemcích v Dolní Lutyni umožní průzkumné práce.

Palička řekl, že investor je pro kraj tak významný, že poté co odmítl brownfieldy a další plochy, začali znovu zvažovat i území v Dolní Lutyni. Petr Očko z ministerstva průmyslu a obchodu řekl, že pokud investor svůj podnik postaví, přínosem pro Dolní Lutyni bude zejména výrazný nárůst financí v obecním rozpočtu.

Řeší se podle něj i to, jak by lidem újmy co nejvíce kompenzovali, a začínají se zabývat i otázkami přímých kompenzací pro zasažené domácnosti.

Místní referendum

Proti plánu na továrnu v pětitisícové Dolní Lutyni vznikla petice, kterou už podepsalo více než 3600 lidí. V obci se současně s volbami do Evropského parlamentu uskuteční místní referendum.

Lidé budou hlasovat, zda souhlasí, aby obec podávala námitky proti návrhu aktualizace zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, která vytyčuje plochu strategického podnikatelského parku na území Dolní Lutyně, a aby rovněž uplatňovala námitky proti povolení stavby průmyslového areálu.

Území, na němž by průmyslová zóna měla vzniknout, je mezi Dolní Lutyní a její místní částí Věřňovice v těsné blízkosti polské hranice a v sousedství chráněné přírodní oblasti. Věřňovice patří k místům s nejhorším ovzduším v Česku i Evropě, i proto se lidé bojí dalšího znečištění ovzduší.

Obce žádají, aby stát důkladně prověřil všechny podmínky pro případné vybudování průmyslové zóny, a také chtějí záruky, že se nezhorší kvalita života jejich obyvatel.

Jméno investora podle zástupců ministerstva průmyslu a obchodu zatím nelze zveřejnit, média spekulují o Samsungu nebo LG. David Petr z agentury CzechInvest řekl, že požadavek investora je zahájení výroby v roce 2028.