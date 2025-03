Zvýšení koncesionářských poplatků je dobrou zprávou pro Česko, nikoliv pro mě, vyvrací střet zájmů Lacina

Začátkem března Poslanecká sněmovna schválila navýšení takzvaných koncesionářských poplatků, tedy poplatků za média veřejné služby. Posvětí mediální novelu Senát? „Myslím si, že novela Senátem projde, že pan prezident (Petr Pavel) ji podepíše a že optimálně 1. května tohoto roku velká mediální novela začne platit,“ říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu místopředseda hnutí STAN a poslanec Jan Lacina. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:58 19. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda hnutí STAN Jan Lacina | Foto: Petr Hloušek / Právo | Zdroj: Profimedia

Máte jako vládní koalice jistotu, že novelu v Senátu prosadíte?

Nemůžu říct jistotu, ale pevně v to věříme. Shodou okolností jsme byli včera (v úterý) s náměstkem ministra kultury Michalem Šaškem na našem senátním klubu, respektive na klubu Starostové a nezávislí. Vysvětlovali jsme si tam jednotlivé podrobnosti se senátory a mám z té návštěvy poměrně dobrý dojem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Považuji navýšení koncesionářských poplatků za věc velmi potřebnou, velmi užitečnou pro Českou republiku, její demokracii a její kulturní život,“ říká poslanec Jan Lacina (STAN)

Ale samozřejmě politika mě naučila určitému odstupu a nebýt příliš velký romantik. Ale myslím si, že ta novela Senátem projde, že pan prezident (Petr Pavel) ji podepíše a že optimálně 1. května tohoto roku velká mediální novela začne platit.

Někteří senátoři zvažují ústavní zákon, který by zavedl povinný audit hospodaření. Co by to znamenalo pro legislativní proces?

Ne, já si myslím, že to, na čem je shoda ve Sněmovně, je podřízení Českého rozhlasu a České televize pod Národní kontrolní úřad. Samozřejmě shoda je napříč všemi stranami, ale znamená to otevřít Ústavu, nikoliv mediální novelu nebo zákon o České televizi a Českém rozhlase.

Je to trošku složitější téma. Myslím, že na to určitě dojde, nikdo se tomu nebrání. Ale zatím se to nepodařilo a podle mých informací jsme po prvním čtení.

‚Bitevní pole‘

Proč jsou poplatky za Český rozhlas a Českou televizi, které se nezvedaly sedmnáct let, předmětem tak vášnivé politické diskuse?

To je samozřejmě velká otázka, protože těch 25 korun – deset korun pro Český rozhlas a patnáct korun pro Českou televizi – jsou skutečně poměrně velmi malé peníze. U Českého rozhlasu už máme výročí dvacet let, kdy se poplatky nezvedaly. U České televize sedmnáct let. Za tu dobu je dvakrát větší rozpočet státního rozpočtu.

Všechny státní instituce pracují s dvojnásobnými penězi, důchody jsou dvakrát větší, ještě více než dvakrát větší, výplaty máme dvakrát větší a jenom Česká televize a Český rozhlas pracují se stále stejnými penězi.

Část opozice k tomu říká: „Ale oni přece musí ukázat, že umějí šetřit.” Já na to vždycky odpovídám: „Přece když pracují se stále stejnou nominální výškou peněz dvacet let, tak ta úspora tam musí prostě v průběhu toho času být.“

5:27 Sněmovna schválila růst poplatku za Českou televizi a Český rozhlas s rozšířením okruhu poplatníků Číst článek

Čili já nevím, proč se toto stalo tím bitevním polem. Považuji tu věc, kterou tlačíme společně s panem ministrem (kultury Martinem) Baxou a s vládní koalicí, za velmi potřebnou, velmi užitečnou pro Českou republiku, její demokracii a její kulturní život.

Legislativní proces by měl být dokončen do 1. května. Stihne se to?

9. dubna přichází tato novela na stůl zákonodárcům Senátu. Pakliže ji schválí, tak má pan prezident poměrně dost času na to, aby ji podepsal, aby to začalo platit. Ano, myslím, že se to stihne.

Střet zájmů?

Opozice vám vyčítá, že jste v údajném střetu zájmů. Vaše kavárna údajně zajišťuje pro Českou televizi občerstvení při různých příležitostech, napsal server iDNES.cz. Proč jste neupozornil na možný střet zájmů?

Víte, ono je to takto. Z toho, co se objevilo ve veřejném prostoru, platí jediná věc, a to, že jsem skutečně hlasitým podporovatelem Českého rozhlasu, České televize a její nezávislosti, sebevědomí těchto dvou médií. Takovou věc najdete už v mé diplomové práci na mediálních studiích někdy v roce 2012.

Tady se to někdo účelově snaží spojovat s existencí kavárny Cafe Nona, která funguje na Nové scéně Národního divadla. My máme s Národním divadlem smlouvu, ve které máme povinnost obsluhovat události, které pořádají třetí strany, které jsou partnerem Národního divadla.

Pod tím si můžete představit Akademii věd nebo literární ceny Magnesia Litera nebo ceny ministerstva kultury. Těch akcí za těch patnáct let, co provozujeme tuto kavárnu, bylo přes 500. V rámci této pětistovky se tam konalo také sedm vydání filmového festivalu o hudebních tématech, takzvaná Zlatá Praha.

V rámci této Zlaté Prahy jsme stejně jako u všech ostatních dodrželi povinnost, kterou máme ve smlouvě s Národním divadlem a obsluhovali jsme hosty toho festivalu. Kdybyste se ptal na finanční profit, tak vám řeknu, že pro nás je samozřejmě výrazně výhodnější, když tam jsou běžní hosté běžné kavárny.

Pro nás je tento podnik obvykle většinou ztrátový, ale máme tu povinnost ve smlouvě s Národním divadlem a tak ji dodržujeme jako některá další omezení, například, že zavíráme na celé léto. To je u kaváren také poměrně neobvyklé, tam je divadelní pauza.

3:34 Sněmovna přerušila debatu o růstu rozhlasového a televizního poplatku. Druhé čtení trvalo už 11,5 hodiny Číst článek

Má to celou řadu omezení. Pro nás z finančního pohledu je to nevýhodné, ale dodržujeme to. Někdo se to pokusil účelově propojit a řekl bych, že toto účelové propojení je skutečně upachtěné, nesmyslné a z mého úhlu pohledu do určité míry zlovolné.

Myslím si, že to, že Česká televize a Český rozhlas dostane přidáno na poplatcích, je dobrou zprávou pro českou společnost, českou kulturu, hlavně pro českou demokracii, nikoliv pro mě. Já bych rád zdůraznil, že z velké mediální novely nemám, neměl jsem a nebudu mít žádný finanční profit – ani osobní, ani přenesený.

Faktem je, že Novou scénu, kde patnáct let provozujete kavárnu Nona, čeká dlouhodobá rekonstrukce, takže další zakázky od České televize zejména po zvýšení poplatků nehrozí.

Ne, absolutně se to nestane. Jestli velká mediální novela začne platit 1. května, o prázdninách zavíráme na dlouhá léta, možná napořád, to ještě nevíme v tuto chvíli. Po rekonstrukci určitě bude nové výběrové řízení na provozovatele kavárny. S účinností tohoto zákona se jako provozovatel kavárny prakticky vůbec nepotkám.

Zruší opozice mediální novelu, pokud se dostane po letošních volbách do vlády? V jakých zemích se může Česko inspirovat s financováním médií veřejné služby? A jak v současné době probíhá akce hnutí STAN „podpisovka”? Poslechněte si celý díl pořadu Dvacet minut Radiožurnálu ze záznamu v úvodu článku.