Vyšší poplatek za pohotovost nepomůže, víc lidí si zavolá rychlou, varuje Gajdůšková ze Svazu pacientů

Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS vrátil do hry úvahy na zvýšení poplatku za pohotovost v nemocnicích. Pomohlo by s přetížeností pohotovostí a odradilo pacienty, kteří je zneužívají? „Když jsou věci levné, tak se zneužívají,“ říká prezident České lékařské komory Milan Kubek. 1. viceprezidentka Svazu pacientů Alena Gajdůšková (ČSSD) je přesvědčena, že poplatky žádný přínos nikomu nepřinesou. Pro a proti Praha 23:29 24. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V nemocnici v Mariánských Lázních začala fungovat lékařská pohotovost | Foto: Zdeněk Trnka

„Máme opravdu velkou skupinu pacientů, kteří obchází své lékaře, nechodí k nim a rovnou chodí do nemocnic, protože se jim prý nechtělo u praktika čekat. To pak negativně dopadá na ty s akutními problémy, kteří i hodiny čekají na přetížených pohotovostech,“ popisuje situaci prezident.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ulevilo by přeplněným pohotovostem navýšení poplatku za ně? Debatují prezident České lékařské komory Milan Kubek a 1. viceprezidentka Svazu pacientů Alena Gajdůšková (ČSSD)

První viceprezidentka Svazu pacientů Gajdůšková pochybuje, že na lékařskou pohotovost někdo chodí dobrovolně a jen tak. „Jestli někdo tvrdí, že si ušetří čas, když nejde k praktikovi, tak je to nesmyslný argument, protože v nemocnicích se skutečně mnohdy čeká hodiny.“

„Politici se vždy kasají tím, co udělají, ale realita je pak jiná. Myslím, že z tohoto mraku nezaprší, zůstane povzdech a hořkost ze strany lékařů, kteří na pohotovostech slouží a místo spánku ošetřují ty, kteří si dopoledne mohli dojít ke svému lékaři,“ předpovídá Kubek.

Navýšení poplatku nefunguje, opakuje Gajdůšková. „Lidé by pak nešli na pohotovost a rovnou by volali rychlou, kdy poplatek víceméně neplatí. Tak bychom spíš péči prodražili a celý systém péče ještě víc zahltili.“

Pomoc praktiků

„Cesta vede přes praktiky,“ soudí bývalá poslankyně. „Proč by nemohli aspoň jeden den v týdnu mít službu víc do večera? Ostatně mají platby za každého, i když k lékaři nejde. Měli bychom také dělat větší osvětu, aby lidé k lékařům chodili a nemoc neodkládali.“

Jak pomoci přetíženým pohotovostem? Mohl by se třeba zvýšit poplatek, dnes je to 90 korun Číst článek

Prezident vidí problém v tom, že se rozpadla síť lékařské pohotovostní služby ambulantní, kterou zajišťovali praktičtí lékaři. „Ti by mohli mít delší služby, což je na pojišťovnách, které by měly motivovat své smluvní lékaře k rozšíření ordinační doby například vyššími platbami.“

Průměrný věk praktického lékaře u nás je asi 60 let a velká část z nich je v důchodovém věku. „Těžko je můžeme nutit, aby pracovali na pohotovostech. Také potřebují po takové službě další den záskok v ordinaci. Řešení tedy není jednoduché a vyžaduje součinnost celého zdravotnictví. Nelze ale přehodit povinnost péče jen na nemocnice,“ žádá Milan Kubek.

„Je potřeba přesvědčovat lidi, aby pochopili, že jsou proti sobě, pokud odkládají návštěvu lékaře a pak volají rychlou nebo tráví hodiny na pohotovosti. Poplatek je velmi jednoduchý, ale žádné efekty nepřinese. Odmítáme zvyšovat spoluúčast, nám by mělo jít o zdraví. Člověk by neměl mít žádnou bariéru, měl by jít včas k lékaři, ale to je zase osvěta,“ shrnuje Alena Gajdůšková (ČSSD).

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu. Moderuje Karolína Koubová.