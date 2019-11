Vláda nemá na své sliby finanční krytí, a musí proto zvyšovat daně, tvrdí Pekarová Adamová

Poslanci schválili vyšší rodičovskou i daňový balíček. Předcházelo tomu dlouhé jednání sněmovny, při kterém opozice sáhla i k obstrukcím. Stáli jsme o diskuzi a kompromis s vládou, ale odmítáme zvyšování daní, říká k tomu místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Vláda by si měla udělat pořádek ve financích a měla by si dobře rozmyslet, z čeho bude co financovat,“ kritizuje vládní kroky.

