Jedno procento, o které se škrtne růst platů, schodek výrazně nesníží, zlobí se šéf školských odborů

Vláda Petra Fialy (ODS) rozhodla, že se platy pedagogů vzhledem ke stavu veřejných financí nezvýší o slibovaná tři, ale jen o dvě procenta. „Vzdělávání je stále prioritou vlády a promítne se to i v programovém prohlášení," ujišťuje místopředseda školského výboru Marek Výborný (KDU-ČSL). „Věřím, že vzdělávání prioritou vlády bude. První rozhodnutí ale v tom vnímání učinilo určitou trhlinu," reaguje šéf školských odborů František Dobšík. Praha 0:10 5. ledna 2022

Výborný ujišťuje, že vláda bude i nadále plnit svůj závazek – udržet platy učitelů na 130 procentech průměrné hrubé mzdy v Česku. (ilustrační foto)

Výborný, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, upozorňuje, že vláda v tuto chvíli řeší krizovou situaci a větší navýšení platů pedagogů vzhledem ke stavu veřejných rozpočtů není možné.

Učitele zklamal dvouprocentní nárůst platů v letošním roce namísto vládou slibovaného tříprocentního. Zůstává školství pro vládu prioritou? Debatují poslanec Marek Výborný a odborář František Dobšík

„O tom, že školství a vzdělávání skutečně zůstává prioritou naší vlády, svědčí i to, že je zachován růst platů učitelů o dvě procenta,“ doplňuje.

Podle Dobšíka, šéfa Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, ale vláda slíbila, že se objemy prostředků ve školství měnit nebudou.

„Jak premiér Petr Fiala, tak ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ujišťovali, že se na platy pedagogů sahat nebude. To jedno procento, které se seškrtá, opravdu schodek, o kterém koalice mluví, až tak výrazně nesníží. Nevím, jestli půjde o jednu, maximálně o dvě miliardy,“ dodává.

Silný příslib

Výborný ujišťuje, že vláda bude i nadále plnit svůj závazek – udržet platy učitelů na 130 procentech průměrné hrubé mzdy v Česku.

„V tuto chvíli podle dat, která máme z ministerstva školství, jsme asi na 132 procentech. To je v pořádku, učitelé si to zaslouží. Tedy 130 procent průměrné hrubé mzdy bude dodrženo. Nemůžeme si dovolit prioritu, kterou jsme si jako vláda vytkli, potom finančně prostě podseknout. Na druhou stranu, pokud jsou veřejné rozpočty rozkolísané, myslím, že všichni pochopí, že úspory se někde hledat musí,“ připomíná s tím, že pedagogové nejsou prvními, na jejichž straně se šetří.

„Za předchozí vlády pro nás bylo výborné, že byla jasně daná čísla a těch bylo dosaženo. Tady je to velmi silný příslib,“ reaguje Dobšík.

„Uvidíme, jak se promítne nejen teď ve státním rozpočtu, jestli se tam najdou prostředky na ohodnocování učitelů nad rámec tarifu. Protože v původním rozpočtu byl nárůst 3,5 procenta. A my teď nevíme, jak se rozpočet upravuje,“ upozorňuje předseda školských odborů.

Prosba o trpělivost

Za nešťastné označuje Dobšík vyjádření ministra financí, že učitelé jsou jedinou profesní skupinou, která nebojuje s koronavirovou epidemií v první linii, ale i tak dostane přidáno.

„Sice nejsme v oblecích jako třeba kolegyně a kolegové ve zdravotnictví a nezachraňujeme životy, ale nápor na učitele byl – testování, hybridní a distanční výuka, karantény. Asi to nebude úplně jako první linie, ale že bychom kvůli tomu měli být rádi, že dostaneme dvě procenta, to opravdu vnímali kolegové jako určitý faul. Státní rozpočet je známý od října, takže teď říkat, že vznikla nějaká krize... Že se říkalo, že se nebude šetřit na lidech a teď se šetří, mi přijde, že nám to nebylo dostatečně vysvětleno. To, že se má šetřit na lidech, vzbudilo obavy, jak je to všechno myšleno vážně,“ naznačuje.

Sám jsem jako učitel pozvedl trochu obočí nad argumentem ministra financí Stanjury, přiznává Výborný.

„Učitelé nejsou z formálního hlediska v první linii, na druhou stranu jsem si velmi dobře vědom náročnosti, se kterou se školy potýkají poslední rok a půl, a jsem dalek toho to jakkoliv zpochybňovat nebo nedocenit. Čili můžeme de facto říci, že v uvozovkách učitelé jsou v první linii, ale o to tady přece v tuto chvíli nejde. My jsme dali nějaký slib, ten se snažíme naplnit a zároveň prosíme o jistou míru trpělivosti,“ vyzývá poslanec.

Poslechněte si celou debatu. Ptá se Lukáš Matoška.