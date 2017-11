Tusk dal Mayové 10 dnů na pokrok v jednáních o brexitu. Jinak je unie neposune do druhé fáze

Mayová se po setkání s Tuskem omezila na prohlášení, že stále zbývá vyřešit řadu nejasností. Jednání ale podle ní bylo pozitivní a odnesla si z něj dojem, že se obě strany chtějí posunout kupředu. Tomu však zatím brání rozdílné názory na zajištění práv unijních občanů v Británii, na podobu hranice se Severním Irskem a na vyrovnání finančních závazků Londýna.

Sufficient progress in #Brexit talks at December #EUCO is possible. But still a huge challenge.

We need to see progress from UK within 10 days on all issues, including on Ireland. pic.twitter.com/NKe86zGo17