10 let od ničivého zemětřesení v Nepálu. Lidé mají družstvo, díky kterému spoří a snáze jednají s úřady

Dvousethlavé stádo družstevních ovcí se ve vesnici Baruwa pase hluboko v údolí. Shora vypadají jako malinké bílé tečky.

Dostat se za nimi dolů a pak sem zpět nahoru by trvalo celý den, proto je nedaleko nich permanentní přístřešek, kde po celý rok někdo bydlí. Toto jsou podmínky, ve kterých se tady v Nepálu hospodaří.

10 let od ničivého zemětřesení v Nepálu. Na místě natáčí reportér Českého rozhlasu Jaromír Marek

„Po zemětřesení jsme vesničanům věnovali kozy a sazenice kardamomu. Sami lidé přišli s tím, že slyšeli o družstvech, že přesně nevědí, co to je, ale že by to sami chtěli zkusit,“ vysvětluje Astha z Člověka v tísni.

„Pomohli jsme jim tedy družstvo založit a proškolili je v otázkách finanční gramotnosti a organizace. Zbytek už je na samotných vesničanech,“ dodala žena, která projekty podpořené sbírkou Českého rozhlasu realizovala.

I po devíti letech družstvo stále existuje a má se čile k světu. Lidé si navzájem pomáhají se sklizní, společně jednají s úřady a společně i spoří. Z úroků potom můžou poskytnout členům družstva i drobný úvěr.

„Družstvo byl dobrý nápad. Sousedé by měli spolupracovat. Určitě se nám takto daří lépe,“ hodnotí paní Nanda Bista, která je jednou z 242 členů družstva.

Předseda družstva Satyaman Syangbo před domem, který vznikl ze sbírky Českého rozhlasu | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Novinkou jsou kávovníky

„Jako družstvo máme mnohem lepší pozici vůči místním úřadům. Mohou nám takto poskytnout dotace na nákup osiva, to by se nám jako jednotlivcům stěží podařilo vyjednat,“ pochvaluje si pan Sando.

2:43 Nepál si připomíná 10 let od zemětřesení. Vesničané se díky obnově naučili základům stavitelství Číst článek

Deset let po zemětřesení plní družstvo novou neplánovanou roli. Lidem se žije lépe a zůstávají, vesnické oblasti Nepálu se totiž rychle vylidňují. Lidé odcházejí za prací do Káthmándú nebo ještě dál, do Kataru nebo Malajsie.

„Nechceme, aby lidé odcházeli. Zůstanou ale jen tehdy, když se jim bude dařit. Ti, co v roce 2017 začali pěstovat kardamom, už mají slušnou sklizeň i zisky,“ plánuje předseda družstva Satyaman Syangbo.

„Nově jsme také začali pěstovat kávovníky. Za kávu se slušně platí. Moc bych si přál, abychom byli v základních potravinách soběstační. Pak lidé zůstanou,“ dodal.

Lidé v Baruwě začali pěstovat kávovníky | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Ví, o čem mluví. On sám pracoval v Malajsii rovných devět let a do Nepálu se vrátil krátce po zemětřesení.

K příkrému svahu je přitisknutý kamenný domek. Na jeho štítě visí už trochu omšelá cedule, na které je i logo Českého rozhlasu. A to proto, že tato budova, kde má družstvo svoji kancelář a sklad nářadí, vyrostla ze sbírky z roku 2015.

Ve vesnici Baruwa je i malý klášter | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas